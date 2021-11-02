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Google Play綁信用卡遭駭　他被「連續盜刷170次」全買天堂2M點數

▲▼民眾控「谷歌」帳號遭駭 全盜買「天堂2M」點數。（圖／東森新聞）

▲花蓮男Google 帳號遭駭，被連盜刷170筆買「天堂2M」點數。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮有一位張姓女子投訴，她的爸爸最近連續收到170多筆付費帳單，金額從10多元至700多元不等，均是透過Google play購買知名手機遊戲的鑽石，她趕緊替爸爸聯繫Google，不料得到的回應是要聯絡遊戲業者或聯絡綁定付費的電信業者，讓她非常不滿，認為相關單位沒有誠意解決。

張姓女子表示，她爸爸的手機日前凌晨突然收到連續且密集的Google play消費通知，共總170多封的電子發票，全都是購買手遊天堂2M的鑽石點數帳單，由於爸爸確定沒有購買點數，她立刻查閱消費資訊，發現帳單上全是韓文，登入地點也遠在韓國。

她發現信用卡被盜刷的情況後，立刻寄電子郵件詢問Google，最初得到的回覆是資料不足，他必須再提供交易序號，但提供後的結果仍無法解決，Google要她跟遊戲方聯絡。張女說「Google說沒有存取該帳戶權限，因此無法解決這項問題，然後就說建議您與對方聯絡」。

▲▼民眾控「谷歌」帳號遭駭 全盜買「天堂2M」點數。（圖／東森新聞）

▲她查詢消費資訊，發現帳單上全是韓文，登入地點也遠在韓國。。（圖／東森新聞）

她也透露，爸爸的手機是用Google play透過電信業者綁定信用卡，但這次的消費根本未收到電信業者的通知，或支付前有收到任何的認證機制，而是直接就完成付款、收到帳單。

對此，行政院消費者保護會消保官表示，「如果說這顯然是在境外，就是可以向電信業者提出申訴，或是向縣市政府的消保官申訴來協調，這筆費用不應該是由消費者來支出」。由於電信業者還在調查，民眾無奈只能暫時再苦等。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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