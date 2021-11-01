72歲婦跑道被撞「腦出血昏迷」！高中生送少年法庭　校方回應了

▲老婦人被高中生選手撞倒，目前昏迷指數4，家屬對高中生及教練提告過失傷害罪。（圖／翻攝自沈老師臉書）

記者閔文昱／綜合報導

新北市板橋第二運動場10月18日發生意外，一名正準備全運會的高中生在練習大隊接力時，不慎撞到在外圈跑道慢步運動的72歲羅姓老婦人，導致對方腦出血，目前昏迷指數只有4。對此，老婦人兒子對高中生及教練提告過失傷害罪，不過校方則指出，當下有建議婦人送醫，事後也有到醫院探視的意願，但都被婉拒。目前該名高中生已被函送至少年法庭。

據了解，羅姓婦人10月18日下午4點左右在板橋區第二運動場外圈跑道慢步運動時，遭到準備參加全運會、正練習大隊接力的高中生從背後高速撞倒，當下還能自行離開，不料返家後情況卻突然惡化，家屬緊急送醫急救，發現是腦部大量出血，目前還在亞東醫院救治，昏迷指數只有4。

▲體育場有拉布條指出，外側跑道民眾散步使用，卻發生選手撞倒意外 。（圖／翻攝自沈老師臉書）

羅姓老婦人的兒子是在基隆學校任教的沈姓老師，他在臉書控訴新北市體育處督導不週、管理不善，同時也揭露，事發後學校體育處有派一名科長來探視，但對方卻指出，「體育場是開放空間，發生意外是高中生選手及教練的個人行為，風險須由民眾自行承擔，會請保險公司協助申請相關場地設施的賠償。」令他難以接受，決定對高中生及鄧姓教練提告過失傷害罪。

對此，校方則發聲明表示，當天事發過後，教練和學生有建議婦人送醫，但對方婉拒後繼續在操場活動，之後婦人送醫，學校、學生及家長也有打電話表達探視意願，但被以「婦人在加護病房不方便」為由拒絕。目前高中生及鄧姓教練都被依過失傷害罪，遭板橋警分局依法函送少年法庭及新北地檢署偵辦。

新北市長侯友宜今（1日）表示，對於該事件感到相當難過，已經要求體育處協助家屬，並對場館問題檢討改進。體育處則回應，會當面關懷慰問家屬，並由專人協助後續相關事宜，同時也敦促校方持續慰問關懷家屬並專案協助後續事宜。