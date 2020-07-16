睽違9年再辦大隊接力全國賽　嘉市展現大型賽事舉辦能力

▲108學年度第11屆國中小學生普及化運動-國民中學大隊接力全國決賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

108學年度第11屆國中小學生普及化運動暨國民中學大隊接力全國決賽於嘉義市立體育場登場，全國18縣市47支強隊、1300多位選手在嘉角逐最高榮譽，由市長黃敏惠親自頒獎給各隊選手。

黃敏惠表示，疫情趨緩後舉辦的大賽意義非凡，嘉義市政府用心規劃本屆活動，用在地的熱情歡迎大家。大隊接力是最普及化的運動，具有團結凝聚力和樂趣，以及啦啦隊的加油聲。

去年民生國中國三學生大隊接力拿下全國第一，也讓我們有機會爭取到大隊接力的決賽。黃敏惠市長也勉勵孩子們永不放棄、繼續努力，只要全力以赴，你就是最好的；人生旅程的往後還有許多比賽，只要抱持正確態度與好的團隊向心力，未來就能夠再創人生高峰。

本屆獎牌、獎盃特別用檜木打造，象徵嘉義市是木都；黃敏惠市長也加碼伴手禮，運動地圖毛巾會送到各校去，讓大家看到毛巾，就會想起自己曾在嘉義市參加過國中大隊接力決賽。

教育部體育署周國金專門委員感謝市府團隊以及所有工作夥伴協助辦理本次比賽，相信會在各位的國中生涯留下美好的回憶。

嘉義市睽違9年後再次承辦全國大隊接力賽事，展現市府對體育運動的重視，盼透過大隊接力，培養學生規律的運動習慣，進而影響家人，帶動市民運動生活的習慣。

市府教育處也表示，疫情趨緩後嘉義市活動陸續起跑，包括全國萬人健走大會師、諸羅山盃系列活動及諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等，一棒接一棒的大型體育活動，再再展現嘉義新能量，亦期望讓更多選手與教練在嘉義市留下光榮美麗的回憶。

▲七年級第一名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

決賽名次如下：

七年級第一至第八名：嘉義縣協同中學、宜蘭縣國華國中、台中市明道中學、苗栗縣南庄國中、台南市黎明高中、彰化縣北斗國中、新竹縣義民中學國中部、新竹市培英國中。

▲ 九年級第一名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

八年級第一至第八名：新竹縣義民中學國中部、澎湖縣馬公國中、新北市板橋國中、台中市明道中學、新竹市培英國中、苗栗縣新港國中小、高雄市林園高中國中部、台南市德光中學。



九年級第一至第八名：澎湖縣馬公國中、新北市板橋國中、嘉義縣鹿草國中、新竹市培英國中、台中市明道中學、彰化縣大同國中、台南市大灣高中、台北市敦化國中。

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