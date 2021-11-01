有錢就囂張！國際社團社長逼車6公里　被捕自爆：和老婆吵架

記者唐詠絮／彰化報導

在彰化擔任某國際社團的黃姓社長，10月間駕駛休旅車行經彰化東外環道路時，不滿前方吳男駕駛變換車道擋道，竟拍窗要對方下車理論、用腳猛踹車門一陣亂罵，又瘋狂似的狂追6公里，逼車超過5次，最後在匝道前停車，手拿寶特瓶朝吳男車丟擲，被函送時還不斷的喊冤「當天和老婆吵架，心情非常低落」。

▲黃姓社長拿寶特瓶朝吳男的車丟擲。（圖／彰化踢爆網提供，以下同）

這起事件發生在10月11日下午3時10分許，警方初步調查，黃男駕駛休旅車行經東外環道前往台中市方向行駛，不滿吳男駕駛的自小客任意變換車道，先在139縣道大彰路口停等紅燈時，停下車怒罵要他下車理論、還用腳踢打對方的車，嚇壞了吳男。

▲黃姓男子駕駛的休旅車，一路涉嫌逼車。

吳男認為他是依速限行駛，吳男隨即錄下整個過程，等待綠燈時，便加速離去，但此時的黃男也不甘示弱，上車一路追逐6公里遠，至少5次逼車涉嫌侵入內側車道，還臨時踩煞車，黃男更將車停在快官交流道匝道路肩下車等候吳男，拿起寶特瓶擲中吳男的擋風玻璃，吳男報警提告。

據了解，黃男是在彰化伸港鄉擔任某國際社團的社長，火爆上演追車逼車，令人不敢置信，昨日被彰化警分局依強制罪、恐嚇罪及毀損罪嫌將函送時，他不斷的喊冤說，「當天和老婆吵架，情緒真的很差心情更是低落，但吳男分明就是故意擋他車道，還故意拿手機錄影」。警方指出，黃男所涉強制罪可處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，恐嚇罪可處2年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。