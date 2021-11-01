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雪霸國家公園調整入園措施　單日登山往返路線承載量看這裡

▲雪霸國家公園調整入園管制新措施，也請民眾配合。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲雪霸國家公園調整入園管制新措施，也請民眾配合。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

配合疫情發展狀況，內政部再適度調整各國家公園遊憩據點等相關防疫管制措施，雪霸國家公園管理處自11月2日起，將對室內遊憩據點、山屋與生態保護區、戶外遊憩據點及各停車場停車數等等，皆有適度調整放寬，也請民眾留意公告並配合防疫調整。

雪管處表示，11月2日起辦理所轄區域相關管制工作，重點如下：

一、室內遊憩據點：採實聯制，民眾須佩戴口罩、配合量測體溫及維持安全社交距離。
二、山屋與生態保護區：考量維持社交距離與山屋通鋪密閉特性，山屋住宿量維持為原數量1/2，雪管處將依據申請者先後順序、隊伍人數及調降後山屋住宿量重新排定床位，屬超額床位者改列為候補，須候補成功後，始可持許可證辦理入園報到，未候補成功者，原獲准之入園許可證自動作廢。雪管處將加強入園查核作業，若違規入住山屋，將依國家公園法及雪管處入園規範處以罰鍰及暫停入園申請資格等處分。

另外，持續開放生態保護區營地與單日往返路線，考量生態承載與經營管理需求，單日往返路線之承載量雪山主峰單日往返路線為每日60人，其餘單日往返路線調整為每日100人，未來持續參酌最新生態環境衝擊監測情形管控承載量。雪管處將於平日每日下午5點前於入園申請服務網最新消息公告各單日往返路線剩餘額度，並請民眾妥為規劃申請路線各節點到達時間，若在預定時間未抵達預設地點，應即早下撤，以維安全。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

而入園民眾須自備防護清消用品，加強自我防護與清潔消毒，並參考「登山健行活動防疫自主檢核表」落實登山安全與防疫風險自主管理。於通風良好且無人潮聚集處，暫免佩戴口罩，惟應隨身攜帶口罩並與他人保持社交距離；用餐持續採分時段、分流方式進行。

屬於中央流行疫情指揮中心公告之「居家隔離、居家檢疫及自主健康管理」之人員，應取消或暫緩申請入園；入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應自行取消入園。

三、戶外遊憩據點：於通風良好且無人潮聚集之戶外場所，暫免佩戴口罩，惟應隨身攜帶口罩並與他人保持社交距離。

四、各停車場停車數恢復至原數量，並得視現場狀況及服務品質適時彈性調整，減緩遊憩據點之人流壓力。

雪管處也強調，適度放寬相關管制措施，登山及相關戶外活動仍須納入預防感染的做法，呼籲民眾衡量自身能力並持續配合雪管處各項管制工作，以自律精神共同維護山區登山活動防疫安全。

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