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新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻

▲▼新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲林智堅與藝術團隊共同謝幕，表示這是新竹市最風光的時刻。（圖／記者莊智勝翻攝，下同）

記者莊智勝／新竹報導

2021新竹光臨藝術節「光雕展演」今舉辦閉幕式，由黃子佼擔綱主持，新竹市長林智堅與藝術團隊共同謝幕，日本團隊NAKED Inc.、德國團隊MP-STUDIO也特別空中現身，線上祝福。林智堅市長表示，這十天新竹非常「風光」，迎來了500萬人次參訪，是新竹有史以來最大規模活動，謝謝參與的藝術團隊、市府同仁、警察同仁及志工夥伴，因為有大家的參與，才完成了光臨藝術節，也讓新竹這座城市更美好。

日本團隊NAKED Inc.、德國團隊MP-STUDIO今以影片驚喜現身，更跨海獻上祝福，林智堅市長更與日本策展人村松亮太郎連線，他說，很開心能參與新竹光臨藝術節，現正是日本時間晚上九時，他正在自己另一座蒲公英作品旁，也很期待這座精彩的作品能和台灣的大家見面。

日本團隊NAKED Inc.說，他們睽違3年在台展出光雕，翻新過去在東京車站光雕作品，並登上姐妹車站新竹火車站展出，在疫情衝擊時刻更顯得難得，他們盼透過作品，連結每個人的心。他們很認同城市藝術節意義，希望從台灣出發走向全世界，用藝術安撫人心。

德國MP-STUDIO表示，新竹已是柏林燈節的摯友和家族成員，他們特別感謝林智堅市長和他的傑出團隊，不遺餘力付出心力，讓光雕展演能順利展出。台灣在他們心中永遠佔有一席之地。

▲▼新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻。（圖／記者莊智勝翻攝）

林智堅市長表示，新竹光臨藝術節光雕展演十天時間，迎來500萬參觀人次，這是新竹有史以來最大規模的活動，也是他47年來第一次看到新竹街道湧進這麼多人潮，尤其大家臉上都洋溢著笑容，讓他非常感動，看見新新竹新幸福。

林智堅市長說，新竹是一座風的城市，光來了迎來好多貴賓朋友，這十天光雕展演讓新竹這座城市非常「風光」。過去這座城市除了被稱為科技首都，卻經常是被遺忘經過的城市，但他上任後，透過設計力導入公共建設翻轉這座城市，更將這座城市打造成大人小孩都充滿歡笑與幸福的城市。

林智堅市長感動地說，新竹光臨藝術節創造台灣燈會轉型的契機與典範，透過科技藝術光影讓古蹟、建築物說自己的故事，也在城市裡跳起舞來，讓大家能重新看見新竹這座城市的故事，很多人跟他說十天太短，但他也相信未來新竹會有更精彩的藝術作品也會有更精彩的活動，請大家期待。

市府表示，新竹光臨藝術節護城河沿岸還有靜態燈區作品，包含用網子組成的喜鵲隨風振翅飛舞「逐光飛翔」，用2萬根竹籤與2萬片羽毛組成的絕美白芒草花園「奇幻花園」，展期至11月11日。

此外周周還有免費大型戶外公演，下周六（11月6日）晚間7時，紙風車劇團將在大湳雅公園帶來《紙風車幻想曲》演出。

市府說明，光臨藝術節搭配五倍券熱潮，來新竹消費滿500元並登錄電子發票，就可抽百萬汽車，來竹市入住47家指定旅宿住宿滿800元以上，登錄發票可周周抽Gogoro。活動詳情請上林智堅市長或新竹市新鮮事粉專查詢，或撥打1999市民服務專線。

▲▼新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻。（圖／記者莊智勝翻攝）

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