居檢10+4鬆綁12／14啟動！限非高風險國家入境　返家原則一人一戶

記者許若茵／台北報導

春節將至，許多旅外國人準備返台過年，今指揮中心宣布，農曆春節返鄉檢疫措施將提前實施，最快12/14起民眾就可安排檢疫處所，另若家人打滿兩劑疫苗，最後4日檢疫可乘防疫計程車回家，進行一人一室檢疫。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

行政院長蘇貞昌今上午表示，原定明年元旦起實施的農曆春節返鄉檢疫措施，將提前自今年12/14開始，方便國人安排檢疫處所。

交通部長王國材日前指出，初步統計明年春節返國人數約為4萬人，不過指揮中心提到，目前防疫旅館量能約為2萬6000床、集中檢疫所5600床，總計量能約為3萬，量能相當吃緊，國人務必要確定返國後有檢疫地點，才能順利返國過年。

今下午疫情記者會中，副指揮官陳宗彥說明，因應明年1月春節國人明年返台，指揮中心維持14天檢疫期+7天自主健康管理，重點高風險國家如英國、印度、緬甸等國家，仍需入住集中檢疫所。

不過自其他國家入境者，前10日可選擇防疫旅館或自費入住集中檢疫所，依規定採檢陰性，後四日可搭防疫計程車回家持續檢疫。

陳宗彥指出，居家檢疫原則以一人一戶為原則，若同住家人打完兩劑疫苗且滿14日，可一人一室檢疫。

至於在檢測措施方面，入境時要進行PCR檢測，檢疫第9-10天增加1次PCR檢測，由地方政府比照現行期滿PCR採檢作業，安排至醫院或因地制宜規劃PCR檢測，若檢測結果為陰性者，檢疫第11天(入境日+11天)可搭乘防疫計程車回家，進行第11-14天居家檢疫，居家檢疫期滿前1日再依規定進行PCR檢測即可，後續自主健康管理期間，不用再於第6-7天自行以家用抗原快篩試劑，進行1次快篩。

陳宗彥也感謝交通部和各縣市觀光主管機關，現防疫旅館量能已從2萬5000間增加至2萬6000間，還有集中檢疫所可入住，交通部也會持續努力增加量能。

