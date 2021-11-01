共機擾台也擾日！穿越日本領海到台灣東部　自衛隊派戰機升空警戒

▲共機為了擾台，進入日本領空。（圖／推特／防衛省統合幕僚監部）



記者王佩翊／編譯

中國大陸近日頻頻派軍機擾台，引發國際關注，然而共機不僅擾台，為了繞到台灣東部空域，甚至也進入日本防空識別區，還因此引起日本航空自衛隊高度警戒並派遣戰機升空對應。對此，我國防部也已加強對共機的動態監視。

根據日本防衛省統合幕僚監部1日在推特發出的最新消息，共機10月29日至30日期間，多次經由東海與太平洋進入日本領空。為此，日本航空自衛隊南西航空方面隊的戰鬥機也緊急升空，進行對應。防衛省表示，未來365天24小時將時時刻刻會與自衛隊持續保護日本國民與領域安全。

根據國防部統計，10月1日共38架次的共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方與東南方空域；10月2日共39架次；10月3日16架次；10月4日56架次，同時也是國防部自公開即時軍事動態以來，架次最多的一次。而10月31日則有8架次進入台灣西南防空識別區。

另一方面，根據臉書粉專「台灣西南空域」指出，共機1日上午又再度擾台，在8時49分、9時18分以及9時32分兩度進入台灣西南防空識別區，我空軍隨即在空警戒並廣播驅離。同粉專也統計，2021年1月至10月為止，共機一共有187天進入我西南空域，共707架次，其中光是在10月就有21天，共196架次。

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