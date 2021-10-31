反萊豬遭疑怎親美　朱立倫問蔡英文：台豬可變萊豬嗎？

▲朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨推動反萊豬公投，黨主席朱立倫遭質疑怎麼親美？因為連AIT處長孫曉雅都說願意讓小孩吃美豬。對此，朱立倫反問總統蔡英文，台灣豬可以變台灣萊豬嗎？

朱立倫今（31日）表示，他願意吃美豬，美豬沒問題，是萊豬的問題，今天萊豬在台灣，問蔡英文一個問題，如果妳要開放，那請問台灣豬，妳可以開放台灣萊豬嗎？台灣豬可以變台灣萊豬嗎？如果不開放台灣萊豬，為什麼要請大家吃萊豬？

針對行政院長蘇貞昌提及朱立倫說「別吃瘋豬肉」，質疑這樣的言論如何加深台美關係，朱立倫強調，他可以吃美豬，可以天天吃美豬，但不吃萊豬，就像台灣豬肉禁止成為萊豬，既然說不能吃萊豬，就請蔡英文告訴大家這一句話是錯的，以後台灣可以吃萊豬，包括台灣豬也可以變成萊豬，都沒問題，「那妳開放，就告訴大家這是科學的依據」。

至於台北市長兼民眾黨主席柯文哲說，民進黨當時挺深奧電廠要蓋三接，是為了讓蘇貞昌選新北市長，朱立倫則說，不管是柯市長也好，很多好朋友也好，所有在野的力量，大家要一起來，讓民進黨的雙標黨的面目呈現在國人的眼前，讓蘇貞昌或蔡英文前後不對盤的一些講法，讓民眾能夠看清楚。

朱立倫呼籲，大家想一想到底當時民進黨對萊劑的態度、萊豬的態度，以及對台灣本土萊豬的態度，民進黨一定要講清楚，是不是可以讓台灣豬變成萊豬？「如果不行，那我們一起反萊豬」。