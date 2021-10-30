葉金川醫療奉獻獎想分給「這兩人」　暗酸王必勝：有小三的不能給

▲葉金川發表醫療奉獻獎得獎感言。（圖／取自厚生基金會直播）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、醫福會執行長王必勝爆出外遇醜聞，前衛生署長葉金川今（30）日發表醫療奉獻獎獲獎感言時表示，想把獎分給辛苦的公衛專家羅一鈞、莊人祥，「但如果外面有小三的不能給」，昔拆彈專家暗批現拆彈專家，讓台下不禁捏一把冷汗。

第31屆醫療奉獻獎下午在圓山飯店舉行，葉金川以「推動全民健保，公衛路難行卻能救最多人」獲得特殊貢獻獎，由前副總統陳建仁頒發獎牌與獎盃。

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葉金川為18年前SARS風暴的抗煞英雄，也參與指揮台北和平醫院院內感染，另成立健保籌配處，負責健保開辦前置作業，健保開辦後也成為首任總經理，推動健保資訊系統、支付標準，替健保在台灣打下基礎。

葉金川在發表感言時表示，過去30年公職生涯，印象最深刻的就是SARS事件，不過當時全台只燒了3個月，自己進和平醫院也只有2個禮拜，而自己健保只搞了三年，但指揮中心人員為了新冠疫情，「已經要死要活兩年多」，還是要外界一些鼓勵。

葉金川說，醫療效果立竿見影，公衛則是不知何時才會有結果，是一條孤獨的路，優點在於可以救更多的人。隨後他更表示，如果這個獎可以分給其他人，要送給疾管署的羅一鈞、「祥祥」莊人祥，但如果外面有小三的不能給，「要跟部長講清楚」。