　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人行道騎車嗆警「好愛演喔」！台北男60秒跳針21次讓網氣炸

▲▼人行道騎車嗆警「好愛演喔」！台北男60秒內跳針21次讓網氣炸。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲一名男子在台大醫院前的人行道違規逆向騎車。（圖／翻攝爆料公社公開版）

記者鄒鎮宇／台北報導

台北一名32歲高姓男子29日上午，在台大醫院前、常德街的人行道逆向行駛，被兩名員警勸阻攔下。沒想到，高男竟直接爆氣，狂嗆員警「兇什麼兇！」並跳針狂說員警「愛演」，引起路過民眾怨言。

有網友在臉書社團「爆料公社公開版」PO文表示，一名男騎士29日上午在台大醫院前，騎機車在人行道逆向行駛。由於該人行道路人數量眾多，甚至有老人坐輪椅要經過，都被男騎士擋住，員警見狀立刻用肉身擋車，並要求男騎士熄火靠邊停。

「我要過去，走開」，男騎士緊盯著一名員警嗆聲，屢勸不聽讓員警嘆了一口氣。此時，男騎士再嗆，「要嘆氣就嘆啊，演電影喔！演電影喔！演電影喔！」員警聽到後也提醒，在人行道騎車就是違規，並示意男騎士將車騎到旁邊，不要擋到行人。

沒想到，男騎士立刻發動機車往前騎，員警注意到周圍都是老人家，立刻提高音量說，「請熄火！這邊都是老人家」、「請你配合！」、「大哥！大哥！這邊都是老人家，也有用輪椅的人，怎麼可以這樣子咧」、「配合一下公權力有這麼難嗎？」旁邊的路人見狀也加入勸說。

▲▼人行道騎車嗆警「好愛演喔」！台北男60秒內跳針21次讓網氣炸。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲▼男子被警方勸導後，跳針狂嗆「愛演」。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲▼人行道騎車嗆警「好愛演喔」！台北男60秒內跳針21次讓網氣炸。（圖／翻攝爆料公社公開版）

男騎士立刻怒吼，「在拿（證件）了，兇什麼兇！」並不斷跳針21次說，「愛演」、「好愛演」，並說「不是叫我不要動？愛演！愛演！」周圍的路人也看不下去，直呼「小孩子沒大沒小」。

影片曝光後，網友紛紛留言，「配合會死嗎？吃太飽，書讀到背後去」、「第一次看視頻拳頭慢慢握緊」、「怎教出這樣的人」、「口罩先一張」、「誰家的小孩 麻煩家長來認領喔」、「真有耐心！」、「後面一直講同一句話，很像小朋友吵不贏，惱羞一直罵同一句話的感覺，笑死，有夠丟臉」。

對此，中正一分局表示，兩名員警29日在台大醫院旁值勤，發現高男騎車在人行道上，進而上前勸導，但高男不願意配合，最後依道路交通管理處罰條例開單舉發。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
第一劑打AZ　女星被通知「第二劑預約BNT」成功了：根本沒人
今年冬天很冷？　專家「4大關鍵」解答了
美女演員脫了拍成人片　「好友轉發看光光」崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人行道騎車嗆警「好愛演喔」！台北男60秒跳針21次讓網氣炸

外送員下班前接一單…竟慘淪「詐欺幫兇」！平台回應了

快訊／台南北門蚵寮海埔新生地傳溺水　男子捕魚命危

群聯電子涉財報不實　董事長潘健成遭判刑：遺憾將上訴

女友人看牙10年「整口爛光」！他診所門口掛牌騷擾　院長無奈回應

快訊／高雄國一1轎車突起火！整輛車陷入火海　消防7車14人急搶救

越雙黃線逆向撞2機車！新莊14歲少年「頭部重創」慘死

台中22歲男遭虐殺！老闆娘教唆兒子犯案　3女在遺體旁滑手機

司法黃牛刺探假釋准駁　檢調16路大搜索逮「自己人」

都是這號碼！雲林偽五倍券編號與高雄相同　檢警擴大追查

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

關韶文打莫德納第二劑「心臟抽痛」！　深夜坐救護車掛急診…工作全取消

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

人行道騎車嗆警「好愛演喔」！台北男60秒跳針21次讓網氣炸

外送員下班前接一單…竟慘淪「詐欺幫兇」！平台回應了

快訊／台南北門蚵寮海埔新生地傳溺水　男子捕魚命危

群聯電子涉財報不實　董事長潘健成遭判刑：遺憾將上訴

女友人看牙10年「整口爛光」！他診所門口掛牌騷擾　院長無奈回應

快訊／高雄國一1轎車突起火！整輛車陷入火海　消防7車14人急搶救

越雙黃線逆向撞2機車！新莊14歲少年「頭部重創」慘死

台中22歲男遭虐殺！老闆娘教唆兒子犯案　3女在遺體旁滑手機

司法黃牛刺探假釋准駁　檢調16路大搜索逮「自己人」

都是這號碼！雲林偽五倍券編號與高雄相同　檢警擴大追查

印錯包裝「讓公司噴10萬」　他出動母親決戰老闆：我媽說錯不在我

人行道騎車嗆警「好愛演喔」！台北男60秒跳針21次讓網氣炸

短裙黑絲「外送妹」狂抖熱舞影瘋傳　外送平台傻眼回應了

「日本駙馬」小室圭沒考上紐約律師考試　年薪差距曝光

看電影只要100元！高雄秀泰影城「開幕前3天」優惠曝　票根有妙用

連2期頭獎中！1億大樂透台南開出　今彩539獎落台中、台南

解決糧荒！北韓宣導民眾「吃黑天鵝肉」：美味又有醫療價值　

外送員下班前接一單…竟慘淪「詐欺幫兇」！平台回應了

26歲女峇里島「恐怖殺母」找男友一起裝箱　牢沒蹲完獲釋回美國

柴柴遭比特犬攻擊「耳斷脖子出洞」　惡飼主：老狗了買一隻賠你

誤闖小巷！騎車半路遇貓弟兄攔截 圍堵搶糧...網笑：角頭幫派「貓堂」

社會熱門新聞

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

性侵熱區不在暗巷或摩鐵　原來淫魔最愛「這2地點」

撞新光三越門骨折　貴婦求償落空

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

越雙黃線逆向撞2機車！新莊14歲少年「頭部重創」慘死

女友人看牙10年整口爛光！他門口掛牌騷擾

高雄國1火燒車　消防7車14人搶救

外送員下班前接一單…竟慘淪「詐欺幫兇」

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

西門町屁孩飛踢街友畫面曝！網怒：有優越感？

涉財報不實　群聯電子董事長遭判刑

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

特警買股慘賠「失控」　懷疑遭跟蹤揍外送員劫壽司

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

「20種工作」在10年後恐式微消失！

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

江宏傑認與福原愛有聯絡　鬆口《全明星3》卡司

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

美女演員脫了拍成人片！「好友轉發看光光」

沒錢買衛生棉！少女「選擇懷孕」省9個月

第一劑打AZ…女星被通知「第二劑預約BNT」成功了

今年冬天很冷？專家4大關鍵解答

性侵熱區不在暗巷或摩鐵　原來淫魔最愛「這2地點」

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面