人行道騎車嗆警「好愛演喔」！台北男60秒跳針21次讓網氣炸

▲一名男子在台大醫院前的人行道違規逆向騎車。（圖／翻攝爆料公社公開版）



記者鄒鎮宇／台北報導

台北一名32歲高姓男子29日上午，在台大醫院前、常德街的人行道逆向行駛，被兩名員警勸阻攔下。沒想到，高男竟直接爆氣，狂嗆員警「兇什麼兇！」並跳針狂說員警「愛演」，引起路過民眾怨言。

有網友在臉書社團「爆料公社公開版」PO文表示，一名男騎士29日上午在台大醫院前，騎機車在人行道逆向行駛。由於該人行道路人數量眾多，甚至有老人坐輪椅要經過，都被男騎士擋住，員警見狀立刻用肉身擋車，並要求男騎士熄火靠邊停。

「我要過去，走開」，男騎士緊盯著一名員警嗆聲，屢勸不聽讓員警嘆了一口氣。此時，男騎士再嗆，「要嘆氣就嘆啊，演電影喔！演電影喔！演電影喔！」員警聽到後也提醒，在人行道騎車就是違規，並示意男騎士將車騎到旁邊，不要擋到行人。

沒想到，男騎士立刻發動機車往前騎，員警注意到周圍都是老人家，立刻提高音量說，「請熄火！這邊都是老人家」、「請你配合！」、「大哥！大哥！這邊都是老人家，也有用輪椅的人，怎麼可以這樣子咧」、「配合一下公權力有這麼難嗎？」旁邊的路人見狀也加入勸說。

▲▼男子被警方勸導後，跳針狂嗆「愛演」。（圖／翻攝爆料公社公開版）



男騎士立刻怒吼，「在拿（證件）了，兇什麼兇！」並不斷跳針21次說，「愛演」、「好愛演」，並說「不是叫我不要動？愛演！愛演！」周圍的路人也看不下去，直呼「小孩子沒大沒小」。

影片曝光後，網友紛紛留言，「配合會死嗎？吃太飽，書讀到背後去」、「第一次看視頻拳頭慢慢握緊」、「怎教出這樣的人」、「口罩先一張」、「誰家的小孩 麻煩家長來認領喔」、「真有耐心！」、「後面一直講同一句話，很像小朋友吵不贏，惱羞一直罵同一句話的感覺，笑死，有夠丟臉」。

對此，中正一分局表示，兩名員警29日在台大醫院旁值勤，發現高男騎車在人行道上，進而上前勸導，但高男不願意配合，最後依道路交通管理處罰條例開單舉發。

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