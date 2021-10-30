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一秒飛到日本溫泉鄉！3大熱門湯浴超紓壓　

文／時尚家居

（圖／日勝生加賀屋）

▲正統日式溫泉飯店真心款待服務（圖／日勝生加賀屋提供，下同）

北投日勝生加賀屋是日本加賀屋在海外唯一分館，日式建築、溫泉及會席料理是三大特色，走進日勝生加賀屋，從日本傳統建築技法數寄屋，到來自能登半島的藝術工藝品點綴，處處感受得到和風典雅氣息。

館內採溫暖木質色調並加入去直角化工序，冉冉上升的薰香和榻榻米香氣更使五感放鬆，讓旅人處在溫柔舒適的環境裡。

在這住上一晚，感受日式溫泉飯店真心款待的魅力，以及充滿日味的偽出國文化體驗，期許透過真誠有感的服務，讓旅人有賓至如歸的溫馨感。

（圖／日勝生加賀屋）

▲沐浴暖泉 體驗天然溫泉禮讚

白磺泉大眾湯採用天然白磺溫泉原湯，乳白色美人湯是最溫柔的呵護；青磺泉大眾湯是珍貴的含「鐳」溫泉，浸泡其中享受由內而外的滋潤，讓疲勞得以釋放。

此外，北投石岩盤浴藉由溫熱的「北投石」使體溫上升，躺著就能享受輕鬆美人浴，來場舒心日式湯泉之旅。

（圖／日勝生加賀屋）

▲依時序而食 用心製作料理

日式會席料理是來到北投加賀屋不容錯過的味蕾饗宴，遵循「依時序而食，品味食材之美」，隨四季推出不同菜單，除了從日本進口當季食材，保有日式會席料理精髓，料理長發想菜色時亦嚴選許多台灣在地特色食材，讓旅人品嚐時邊感受四季遞嬗。

料理長講究食材處理，透過一道道繁複的手工程序，只為做出最純粹、用心的料理，不論熟客、新客，都一定能從料理中感受到用心。

（圖／日勝生加賀屋）

現在預訂住房、泡湯或用餐，以「五倍振興券」支付享有多項優惠；接近年底，日勝生加賀屋歡迎各公司行號來館舉辦「望年會春酒」，望向新的一年，也忘卻過去一年的辛勞，用豐盛大餐、美酒慰勞一整年的辛勞，舉杯慶祝展望未來。

（圖／日勝生加賀屋）

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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