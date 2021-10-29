高雄男「打BNT全身血疹」血小板驟降！雙手大出血　衛生局回應了

▲林男打完BNT後全身出現血疹，且體內血小板的數量驟降。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名林姓男子日前接種BNT疫苗後，身體局部出現血疹，事後血疹遍布全身，還出現血便、牙齦出血等症狀，只好緊急送急診，被驗出血小板數量低下。對此，高雄市衛生局表示，林男有風濕免疫的相關病史，經過治療後血小板的數量已逐漸恢復。

林姓男子在臉書社團「爆料公社」發文表示，他17日接種BNT疫苗，2天後身體出現局部的血疹，過了5天到22日時，血疹的情況遍布全身，他也接連出現血便、牙齦出血等症狀，嚇得他立刻掛急診就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林男透露，檢查後發現他的血栓及血小板數量低下，正常平均為15萬，但他入院前3天剩下1000，之後2天上升到2000，輸了4包血小板還是降為1000，導致雙手大出血，但在醫護人員的協助下，目前已上升到4.7萬。

▲衛生局指出，林男有風濕免疫疾病的相關病史。（圖／東森新聞）



對此，高雄市衛生局表示，林男有風濕免疫的相關病史，長期門診都有在追蹤；林男住院治療後，血小板的數量明顯上升，狀況仍在持續改善中。

另外，指揮中心發言人莊人祥也解釋，衛生局有通報疫苗不良事件，並申請受害救濟，至於為何會出現這種情況，還需要持續追蹤並跟專家審議。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘