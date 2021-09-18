萬華兄弟喬大安2工地保護費　攀在地角頭名義：我是他乾兒子

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲報案，大安區2處工地遭黑衣人前往恐嚇，並將名片交給工地主任，要主任將名片轉交給土方業者，並暗示對方「要處理」，對方不從就頻頻找小弟不斷前往前往威脅，甚至還嗆明「自己是大安庄角頭大哥的乾兒子」。

警方調查，39歲的陳姓男子，平時以萬華華西街幫東三會會長自居，但卻在2020年12月間跑到大安區2處工地「暗示」要支付保護費，甚至還亮出印有「東三實業」的名片。

▲陳男以華西街幫東三會長自居，到大安區2處建案索討保護費，還自稱是在地角頭乾兒子。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳男等人要求工地主任出面，並要主任將名片轉交給土方業者，要土方業者出面處理保護費，對方一但不從就像對方表明，「你不跟我談，下次來談的人就不是這樣子了」。

除此之外，陳男還連續多天找小弟前往「送名片」，且前往人數並不多，往往都是1、2人前往，但動作頻頻讓營造、土方業者不堪其擾，甚至還會向業者自稱是「大安庄角頭大哥的乾兒子」。

業者受不了向警方報案，警方追查後在6日前往陳位於萬華環河南路的辦公室逮人，並陸續追查陳嫌在內等9人，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇取財送辦。

據悉，被逮的陳嫌原本是華西街幫東三會大哥，在2020年間謝姓前會長卸任後，由陳出任東三會會長，曾在2018年間強押同幫派的施姓男子，並持槍施暴毆打施姓男子。

施姓男子被打後返家心有不甘，隨即帶著「雙槍」反擊，2018年中秋節期間，前往梧州街的東三實業據點開槍，正在門口烤肉的林姓男子，閃避不及睪丸當場中彈送醫搶救。

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