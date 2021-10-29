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快訊／本土連四天+0！今增5例境外移入

▲▼10/25指揮中心記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

連續四天本土+0！中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內今日無新增本土個案，另新增5例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中無新增死亡。

▲▼1029疫情速報。（圖／ETtoday製）

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▲1029確診病例數。（圖／ETtoday製）

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自菲律賓(2例，案16505、案16506)、泰國(案16507)、馬來西亞(案16508)及俄羅斯(案16509)入境，入境日介於今(2021)年8月2日至10月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計393萬5711例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含391萬8276例排除)，其中1萬6399例確診，分別為1756境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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