惡男暴打超商店員扯失憶！酒測僅0.17　高大成狠打臉：有夠唬爛

▲惡男爆打超商店員扯失憶，酒測僅0.17，高大成狠打臉：有夠唬爛。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名42歲陳姓男子23日凌晨2點多在超商值大夜班，遇上22歲酒醉的周姓男子進門，陳男好意提醒要戴口罩，竟被周男持玻璃瓶打到眼眶碎裂、肋骨骨折，周男事後辯稱酒醉不記得，法醫高大成認為完全是「唬爛」，警方表示，周男酒測值未達0.25公危程度，有無裝瘋賣傻藉此逃避刑責，交由檢方量刑參考。

警方23日2時27分許接獲中區自由路二段有客人酒醉鬧事，立即派遣員警到場，經查周男酒醉不戴口罩，經陳姓店員勸阻不聽，周隨手拿店內物品丟擲，造成陳男昏迷，頭部有2處撕裂傷，眼眶碎裂、肋骨骨折，店內陳設物品毀損。

警方表示，到場時周男還在發酒瘋，但帶回所製作筆錄時，慢慢清醒，但也不太記得事發經過，直到警方出示店內監視器，周才慢慢恢復記憶，酒測值是0.17，並未達到0.25的公共危險標準。

法醫高大成表示，男子才20多歲，起碼要喝超過3瓶玻璃瓶，酒測0.5以上才有可能失憶，他覺得這男子說法「百分之百唬爛」。

警方表示，周男酒測值雖然不到0.25的公危標準，但每人依體質、酒量不同，酒測值高不一定代表不勝酒力，周男是否借酒裝瘋，想以喝醉當作行為無法自主，企圖能減輕刑責，不得而知，警方只是將客觀數據交由檢方認定。

台中地檢署最後依照傷害與毀損等罪名，裁定周男3萬元交保。