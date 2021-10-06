台灣主辦國際警察論壇　警政署長：加強跨國打擊假訊息犯罪

記者張君豪／台北報導

內政部、外交部、警政署、美國在台協會及日本台灣交流協會10月6日上午9時40分舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）打擊網路犯罪與強化國際執法合作」視訊研討會，由各32國共326名各國司法部門人員與會進行線上會議。

▲內政部部長徐國勇、外交部政務次長曾厚仁、警政署署長陳家欽、美國在台協會副處長柯傑民及日本台灣交流協會代表泉裕泰擔任與會貴賓致詞。（圖／記者張君豪翻攝）

會議開幕式由內政部部長徐國勇、外交部政務次長曾厚仁、警政署署長陳家欽、美國在台協會副處長柯傑民及日本台灣交流協會代表泉裕泰擔任貴賓致詞，並以預錄影片方式發表談話，合計邀請國內外線上與會來賓504名（含外國32國及326名外賓），透過GCTF平台分享案例及意見交流。

▲外交部政務次長曾厚仁、警政署署長陳家欽、美國在台協會、日本台灣交流協會均派代表出席。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署在這場國際執法合作跨國會議上：用影片「台灣警察防疫不缺席」（Frontline Heroes-Taiwan Police Response to Covid-19）介紹警察在防疫工作，該影片為警察論壇成功揭開序幕。

內政部徐部長致詞強調，網路犯罪者常隱身在網路虛擬世界中，猶如COVID-19病毒，都是看不見的敵人，需藉由強化國際執法合作，才能迅速將犯嫌查緝到案，防止危害擴大。

徐國勇台灣於2016年破獲「第一銀行ATM盜領案」為例，除創下全球檢警破獲此類型犯罪首例，更引起歐洲刑警組織高度重視，台歐雙方也透過情資交換，順利溯源查緝到藏匿於西班牙的幕後主嫌。

警政署長陳家欽則分享，去年新冠肺炎疫情爆發至今，台灣同時面對疫情及假訊息雙重威脅，不法人士刻意散布疫情假訊息，企圖造成社會恐慌，今年就有116件境外散布假訊息案件，未來該類案件必須藉由國際執法合作、透過各國司法協查，才能克竟其功。

這是台灣警政署首次承辦GCTF執法合作議題活動。6日下午由警政署另外辦理1場國際會議，希望藉此強化台灣與國際社會執法合作能量，並展現與世界共同打擊跨境犯罪的決心。

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