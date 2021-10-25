種「2棵樹」求輕鬆！他官運亨通成真　高升後警分局卻連7人出事

▲北市警察局某分局門口左側栽種的青松與梅樹，本想取諧音「輕鬆沒事」但卻失效，3任偵查隊隊長連續出事遭撤換。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

迷信風水？北市警分局某任分局長，為求任內平安一路官運順暢，在分局門口左右側栽種青松與梅樹，寄寓「輕鬆、沒事」之意，去年9月分局長心想事成，從郊區分局長陞任到市區分局，留下的樹更吩咐要細心照顧，豈料6月種下後，卻為分局帶來「暴風雨」，1年內連換3任偵查隊長、4名同仁陷官司訴訟。

南投縣仁愛分局因栽種栽種青松、梅樹，被網友封「最輕鬆的衙門」，因該地區為原鄉，治安相對單純，北市一位分局長認為自己的轄區也位在北市邊陲，也想效仿，特別透過朋友自掏腰包，取得青松，並栽種在分局大門兩側。

▼求輕鬆沒事卻引一連串負面新聞。（圖／記者黃宥寧攝）

種下「青松、梅樹」後2個月，偵查隊卻陸續爆出醜聞，拾得物承辦人侵佔民眾遺失的現金，連續2人因貪汙罪送辦，吳姓隊長遭撤換，接任的陳姓隊長則是因多年前涉足風花雪月場所，在包廂內畫面被人po網，任職僅73天遭調職，第3任許姓隊長因處置案件不力，讓2名嫌犯走星光大道進入分局，釀「北投之亂」火速倒台；令外更爆同仁間桃色糾紛事件，基層男警逼女警下跪甚至潑飲料，日前士林地院依2個強制罪，各判處40天、4月拘役，易科罰金16萬。

「輕鬆、沒事」風水樹失效，也讓基層員警議論紛紛，疑是青松、梅樹破壞風水，過去雖績效平平，但員警都屬久任鮮少調動，更是北市14個分局中較為輕鬆的轄區，孰料2棵樹栽種後，只有分局長順利高陞，留下同仁不斷抱怨更開玩笑表示可以集運費將風水樹移植到新分局。