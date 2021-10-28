28組「天選之人」出現了！2張加碼券1000↑入袋　675穩坐最大贏家

▲客庄券第三週抽籤。（圖／記者林育綾攝）



記者黃可昀／綜合報導

客家委員會今天（28）下午進行第三周抽籤，身分證尾數是14、269的民眾幸運中獎，再添500元客庄券入袋。抽中1張以上的號碼已經來到了28組，其中最高獎金1988元。

本次客庄券抽籤抽出10萬名，加上第一周的10萬744名、第二周的9萬7893名，三周加起來已將近30萬份，預計11月4日會抽四波，總數達40萬份，預算為2億。這次中獎的民眾明天（29）上午8時30分將會陸續收到簡訊，或上「客庄券2.0專區」查詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於還沒登記的民眾，10月29日前仍有最後機會，至五倍券共通平台的「加碼券」專區加選客庄券，即可趕上11月4日的第四周抽籤。

▲點圖可放大。有28組號碼加碼券抽中1張以上。（圖／記者黃可昀製表）



加碼券抽籤進行到第三周，已經有超過28組號碼中了1張以上的加碼券，拿最多的是身分證尾數「675」的民眾，中了藝FUN券、地方創生券、農遊券，加起來共1988元。剩下的27組民眾都中2張，加起來最少也有1000元，今天新抽中的14第一周有抽到紙本藝FUN券，加上今天的500元客庄券共領到1000元。