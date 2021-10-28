國內首例！特斯拉售價腰斬7車主怒被當盤子　求償1091萬結局曝

▲特斯拉2019年3月初無預警宣布全球大降價，Model S （P100D）台灣價格根本直接腰斬讓舊車主感到被「當盤子」怒告。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃宥寧／台北報導

電動車特斯拉2019年3月1日突宣布，全球電動車要降價，降價幅度高達52%，以Model S、Model X頂規極速性能版（P100D），從原價664萬下殺至321萬，讓不少車主大嘆成了「盤子」更有車主覺得遭「坑殺」。對此有7名車主提訴訟，認特斯拉從事不公平交易，導致他們權益遭受侵害，足以影響交易秩序，請求賠償。士林地院民庭日前審結，判特斯拉免賠。

7位特斯拉車主分別在2018年7月至2019年1月之間簽約購車金額如下：

黃姓車主以361萬5800元購Model S 75D、羅姓車主458萬1454元購Model X 75D、葉姓車主356萬8317元購Model S 75D、陳姓車主530萬1300元購Model X100D、戴姓車主442萬8573元購Model X 75D、鞠姓車主377萬7154元購Model S 75D、闕姓車主524萬5500元購Model X 100D。

他們主張因特斯拉無預警在2019年3月1日大幅降價，導致他們受有重大損害，認特斯拉利用其市場上與消費者資訊不對等之優勢地位，以積極欺瞞及消極隱匿重要交易資訊之手段引人錯誤，從事不公平交易行為，使原告權益遭受侵害，足以影響交易秩序。

▼特斯原價與降價後新售價。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，被告特斯拉應分別給付原告黃85萬9000元、羅151萬8000元、葉85萬9000、陳347萬4300元、戴151萬8000、鞠85萬9000元、闕182萬7000元，總金額1091萬4300元。

台灣特斯拉汽車有限公司抗辯表示，原告購買Tesla系列車輛當時有效的價格資訊與產品資訊，皆明確揭示在特斯拉的官方網站，且所有消費者皆立於平等的地位在特斯拉官方網站瞭解價格與車輛資訊，特斯拉並未給予原告與其他消費者不同的交易模式與價格，無隱瞞Tesla系列車輛當時有效的售價與優惠資訊，並無違反公平交易法第25條所定足以影響交易秩序的情形，且又依企業經營常態，最低售價或研議中售價方案或優惠資訊，本就是特斯拉的營業秘密，並不會在確定前即任意公告或告知消費者。

針對7位車主主張依民法第184條第2項、公平交易法第25條規定請求賠償，經公平交易委員會立案調查，認定依現有事證，特斯拉並無違反公平交易法第9條、第25條規定情事，對此法官認原告請求特斯拉減少價金及返還不當得利，並無理由，應予駁回。全案可上訴。