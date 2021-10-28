信義區豪宅離奇失蹤爆分屍　弟被控殺兄！3大疑點揭密

▲楊男最後身影。（圖／記者張君豪翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

57歲的楊男住在台北市信義區、每戶超過4000萬元的豪宅，今年6月18日被監視器拍下走進大樓電梯後，就再沒出現過，因楊男先前為住宅產權和親弟阿旗（化名）起過嚴重爭執，其家屬質疑可能楊男已遭遇不測。不過警方坦言此案相當離奇，甚至提出3大疑點，認為豪宅可能不是第一現場。

楊男6月18日中午12時許走進大樓電梯後，就沒被拍到出門畫面，阿旗則在當晚6點多搭電梯直上，到了隔天下午2點多離開，不過楊男從此音訊全無，楊家姐姐擔心弟弟遭遇不測，6月底就向警方報案，並對阿旗提告「恐嚇公眾維安罪」，事發至今已超過4個月，楊男仍未有任何消息。

▲阿旗進出楊男住處搬東西。（圖／記者張君豪翻攝）



警方到楊男住處進行採證，並無發現任何異狀，同時在第一時間對阿旗進行測謊，結果顯示「無法判定」，離奇的是，阿旗在楊男消失後，多次進出楊男住處搬運雜物，鑑識人員根據監視器畫面進行分析，發現雖然阿旗用背包、紙箱裝東西進出，但容積裝不下一個成年男子的身體，即使將屍體分解也無法裝下。

鑑識科人員進一步對流理台、浴室、陽台等可能清洗血跡的排水管進行血跡反應測試，幾乎已全面搜查過，但仍無楊男可能遭到殺害或攻擊的直接證據，案情至今陷入膠著，重重疑點有待專案小組後續努力釐清。

根據《自由時報》報導，有資深刑警表示本案離奇至極，若是楊男自導自演失蹤，動機為何？且離家躲起來竟能避開周邊所有監視器？若確遭不測，為何在其住處採證不到可疑血跡或異狀？除非整個人完整地被「帶走」，住處並非第一現場。