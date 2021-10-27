中國使館反對「美挺台參與聯合國」　我駐美代表處反擊

▲駐美代表蕭美琴。（圖／Taiwan in the US／FB）。



記者黃巈禾／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日發布長篇聲明力挺台灣有意義參與聯合國體系，引來中國駐美使館不滿。對此，我國駐美代表處27日反擊中國使館，強調聯合國大會通過的第2758號決議，並未提及台灣是中華人民共和國的一部分。

駐美代表處表示，聯合國大會在1971年通過的第2758號決議，僅處理中國代表權問題，並未提及台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，唯有透過民主程序選出的台灣政府，才能代表2,350萬台灣人民在國際社會發言。

駐美代表處指出，針對中華人民共和國政府不斷錯誤引用聯合國大會第2758號決議，施壓聯合國及其專門機構，作為排除台灣人民國際參與的依據，並將該決議與所謂「一中原則」掛勾，意圖剝奪中華民國主權地位及在國際間製造台灣隸屬中華人民共和國的假象，實已違背聯合國的「普遍性原則」及「不遺漏任何人」的精神，予以最嚴厲的譴責。

駐美代表處強調，不論是依據國際法、歷史事實與兩岸現實，中華民國是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分；兩岸互不隸屬，這是台海現狀，也是客觀事實，中國政府妄圖將其虛構的「一中原則」強加於其他國家及國際組織的作法，只會徒增台灣人民及國際社會對於中國政府蠻橫霸凌的反感與厭惡。