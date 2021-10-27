遭疑不敢譴責共機　侯友宜開嗆民進黨議員：我槍戰捍衛人民你做過嗎

▲新北市長侯友宜赴市議會備詢。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市議會27日舉行第二天總質詢，民進黨議員李坤城、何博文質詢時，質疑侯友宜不敢譴責中共軍機擾台，並要他表態「中國就是敵國」，侯表示會用生命捍衛中華民國，在議員不斷逼問下，一度爆氣回嗆「我經過這麼多槍戰，看過這麼多生死，這一生都在守護中華民國，你願意跟我一起這樣做嗎？你願意嗎？你做過嗎？你做過嗎？」雙方脣槍舌戰，場面火爆。

侯友宜表示，身為中華民國一份子，大家要團結起來，「只要中華民國受到哪個國家的任何挑釁、侵犯，侯友宜絕對會用生命捍衛國家，保護台灣這塊土地人民的安全，這是我從當警察的第一天到現在都不變的初心。」

但在今天的質詢過城中，李坤城仍不滿侯友宜未具體表態「唯一會侵犯台灣的只有中國」，對此，侯友宜重申，「只要有人侵犯中華民國、傷害台灣人民，我經常被槍抵著頭都不怕了，還怕誰啊？」李坤城反問「那一起譴責中國好不好？」侯友宜則說「我們一起捍衛中華民國好不好？」

不過，新北市議員何博文又接著質疑，侯友宜不敢對中國共機擾台發表譴責，「你對共機擾台不敢講一句話！」

侯友宜則回答，他經歷槍戰幾次，都願意用生命守護台灣人民，用行動比用語言好，這一生守護中華民國，「我經過這麼多槍戰，看過這麼多生死，這一生都在守護中華民國，你願意跟我一起這樣做嗎？你願意嗎？你做過嗎？你做過嗎？」

對於侯友宜直接反嗆，何博文不滿直呼，「你不敢對中國譴責的態度，我實在很看不起，什麼叫我做過嗎？我可以啊，我只是沒有機會啊」、「我面對你也是一種壓力耶！市長有這麼偉大嗎？為什麼連譴責共機擾台都說不出來？你怕得罪中國嘛！」