　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

灃食攜手台中慈濟醫院！員餐導入創新蔬食　用餐人數倍增

灃食教育基金會ＰＲ。（圖／）

▲臺中慈濟醫院導入灃食基金會《蔬食食譜》。

圖、文／灃食教育基金會提供

只要幾招，員工餐也能擁有米其林質感！擁有多年校園廚房蹲點經驗的灃食公益飲食文化教育基金會，與臺中慈濟醫院合作，首度在醫療體系導入創新蔬食課程，透過2個月的交流輔導，協助廚師料理出一道道創新特色料理。多樣化菜色精心加上精緻擺盤，讓用餐的員工驚嘆：「餐點變好吃了！」

灃食投入「營養5餐計畫」多年，深入校園輔導校廚提升菜色；去年推出《蔬食食譜》，集合百道創新蔬食料理，鼓勵學童多吃蔬菜、愛護地球。今年灃食全新嘗試，與台中慈濟醫院廚師群交流，期待能把校園經驗導入醫療體系的團膳廚房，展現更多蔬食料理可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

灃食公益飲食文化教育基金會資深經理葉俊甫表示，課程前先問卷調查同仁對員工餐的想法，與灃食主廚林奕成分析後，再與院內營養師與廚師群腦力激盪與討論，「要讓餐食接受度提升，不只是廚師料理技法問題，營養師開菜單也同樣重要，每個角色都是環環相扣，缺一不可。」

▲▼ 灃食教育基金會ＰＲ 。（

▲員工餐廳料理菜色展現新風味。

林奕成指出，廚師的慣性動作常影響烹調結果，這次培訓課程，導入灃食食譜，從實做中調整廚師的料理習慣；也藉由院內廚師自選菜色，傳授如何料理出創新風味。他也強調好的擺盤技巧能替菜色加分，「兩個月只是階段成果的呈現，未來如果還有機會，希望能將更多相關技巧與知識傳承下去。」

台中慈濟醫院院長簡守信表示，蔬食不僅好吃，也展現出愛護環境的心意，希望此次的交流學習，能幫助辛苦的同仁享用到美味可口的餐點。

培訓結束後，員工餐廳用餐人數多了一倍，廚師和營養師都很期待和灃食的下次交流。灃食公益飲食文化教育基金會由頂新和德基金捐助成立，捐助人代表魏應充期許運用創意協助學童培養飲食文化素養；灃食2018年推出營養5餐計畫，讓飲食教育與日常結合，累計到去年底已有6校參與，影響師生4千多人。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
陳為民遭「演藝圈大哥」盜領130萬！　傻交提款卡帳戶全空
快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預
馬尾妹舉重神出IG了！「15秒晃動」萬人暈呆
市值6億！台積電魏哲家轉讓1000張股票給她　神秘人身分曝光
快訊／王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」
八里雙屍案媽媽嘴老闆　又被改判須賠償631萬
遭6獅圍攻！長頸鹿「只踢了2腳」輕鬆逆轉
性侵女護理師「逼吞精華」　新北家防官GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

知識簡化為精美圖案　精美套裝「良食圖譜」9月12日前免費申請

7大學攜手！台中市產學專班秀成果　AI無人機+電繪速寫吸睛

快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預約

「男友因為高乘載睡了別人」！她控訴遭綠...網傻眼：這什麼八點檔情節

灃食攜手台中慈濟醫院！員餐導入創新蔬食　用餐人數倍增

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」：深切檢討改正

舉重馬尾妹IG神到了！「15秒晃動」萬人暈呆　本尊職業也曝光

搶攻年800億市場！台灣首支咖啡品種「台農1號」問世　有梅子堅果味

台灣黑熊溜出來吃有機米！　陳吉仲曝後續足跡：密集追蹤

田梗上「紅衣女孩」獲空拍銀牌　「2個理由」網狂酸：後台很硬

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

7大學攜手！台中市產學專班秀成果　AI無人機+電繪速寫吸睛

快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預約

「男友因為高乘載睡了別人」！她控訴遭綠...網傻眼：這什麼八點檔情節

灃食攜手台中慈濟醫院！員餐導入創新蔬食　用餐人數倍增

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」：深切檢討改正

舉重馬尾妹IG神到了！「15秒晃動」萬人暈呆　本尊職業也曝光

搶攻年800億市場！台灣首支咖啡品種「台農1號」問世　有梅子堅果味

台灣黑熊溜出來吃有機米！　陳吉仲曝後續足跡：密集追蹤

田梗上「紅衣女孩」獲空拍銀牌　「2個理由」網狂酸：後台很硬

「妳適合做捐卵天使」見她18歲笑了：昨天也有！正妹收私訊毛炸

晶片荒得到緩解？　10月份交貨時間縮短

聯電Q3每股賺1.43元　第四季還會更好

說夾娃娃機是犯罪淵源！新北女議員遭恐嚇「誤殺」　業者到案了

「南漂」初體驗　于煥亞喊話：超愛高雄球迷熱情

7大學攜手！台中市產學專班秀成果　AI無人機+電繪速寫吸睛

流鶯攬客「一次500元」　台中人小時候景點變鬼樓！

老公偷吃還讚小三「床技很強」！　正宮出招硬懷孕挽留…下場超慘

快訊／否認立委補選顏莉敏出戰　顏清標「成功不必在顏家」願抬轎

赫雷拉28日最終戰　看好4小龍成為聯盟頂尖打者

《康熙來了》郭鑫盼「早日統一」在台被轟爆　留言被禁陸網湧入力挺

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

藝FUN券第3週抽籤！幸運號碼今公布

中午截止！莫德納孤兒別錯過預約　AZ、BNT加開「2類對象」

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

探18度時間曝！年底氣溫可能更低

結婚登記撲空！新人PO文酸炸...公務員怒公審

王必勝爆不倫　名醫偷吃最震驚是他

阿嬤要買好市多「像輪胎那個」！她見本尊笑噴

更多熱門

相關新聞

手腳抓到破皮流血！4歲兄妹倆皮膚苔癬化

手腳抓到破皮流血！4歲兄妹倆皮膚苔癬化

異位性皮膚炎，抓到體無完膚！臺中慈濟醫院小兒免疫醫師余孟恭門診發現嚴重個案，一名4歲女童癢到抓破腳底流血不能走路必須包紮紗布，連7歲的哥哥也深受「異位性皮膚炎」折磨，兩兄妹雙雙掻癢抓到體無完膚。除了必須用藥控制，還得管理飲食、環境衛教三管齊下治療，症狀才得以改善。

吃冰選「這時辰」免傷身！禁忌冰品曝

吃冰選「這時辰」免傷身！禁忌冰品曝

泡麵裡真的有防腐劑嗎？

泡麵裡真的有防腐劑嗎？

醬油都是基因改造的黃豆做的嗎？

醬油都是基因改造的黃豆做的嗎？

水煮蛋、煎蛋、炒蛋的營養會不一樣？

水煮蛋、煎蛋、炒蛋的營養會不一樣？

關鍵字：

臺中慈濟醫院灃食教育基金會員餐蔬食食譜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

連千毅正式決裂澎恰恰！

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

可米小子隊長「罕提2離世成員」

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面