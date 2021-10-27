灃食攜手台中慈濟醫院！員餐導入創新蔬食　用餐人數倍增

▲臺中慈濟醫院導入灃食基金會《蔬食食譜》。

圖、文／灃食教育基金會提供

只要幾招，員工餐也能擁有米其林質感！擁有多年校園廚房蹲點經驗的灃食公益飲食文化教育基金會，與臺中慈濟醫院合作，首度在醫療體系導入創新蔬食課程，透過2個月的交流輔導，協助廚師料理出一道道創新特色料理。多樣化菜色精心加上精緻擺盤，讓用餐的員工驚嘆：「餐點變好吃了！」

灃食投入「營養5餐計畫」多年，深入校園輔導校廚提升菜色；去年推出《蔬食食譜》，集合百道創新蔬食料理，鼓勵學童多吃蔬菜、愛護地球。今年灃食全新嘗試，與台中慈濟醫院廚師群交流，期待能把校園經驗導入醫療體系的團膳廚房，展現更多蔬食料理可能性。

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灃食公益飲食文化教育基金會資深經理葉俊甫表示，課程前先問卷調查同仁對員工餐的想法，與灃食主廚林奕成分析後，再與院內營養師與廚師群腦力激盪與討論，「要讓餐食接受度提升，不只是廚師料理技法問題，營養師開菜單也同樣重要，每個角色都是環環相扣，缺一不可。」

▲員工餐廳料理菜色展現新風味。

林奕成指出，廚師的慣性動作常影響烹調結果，這次培訓課程，導入灃食食譜，從實做中調整廚師的料理習慣；也藉由院內廚師自選菜色，傳授如何料理出創新風味。他也強調好的擺盤技巧能替菜色加分，「兩個月只是階段成果的呈現，未來如果還有機會，希望能將更多相關技巧與知識傳承下去。」

台中慈濟醫院院長簡守信表示，蔬食不僅好吃，也展現出愛護環境的心意，希望此次的交流學習，能幫助辛苦的同仁享用到美味可口的餐點。

培訓結束後，員工餐廳用餐人數多了一倍，廚師和營養師都很期待和灃食的下次交流。灃食公益飲食文化教育基金會由頂新和德基金捐助成立，捐助人代表魏應充期許運用創意協助學童培養飲食文化素養；灃食2018年推出營養5餐計畫，讓飲食教育與日常結合，累計到去年底已有6校參與，影響師生4千多人。