舉重馬尾妹IG神到了！「15秒晃動」萬人暈呆　本尊職業也曝光

網搜小組／劉維榛報導

本站報導《馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」 老司機暈歪！》一位馬尾妹15秒就做完舉重，動靜之間「胸前氣囊彈力幅度」，讓近萬名網友看得目不轉睛，許多人紛紛跪求IG，如今本尊被神出，連職業也曝光了。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》上傳一段15秒的「兇猛級畫面」，可見一名馬尾妹穿著灰色超貼身T恤與短褲，前凸後翹身材曲線超惹火，當下她半蹲準備要舉重，從上搏、上挺的過程中，傲人上圍的晃動幅度，讓老司機們看了暈頭轉向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬尾妹舉重超養眼！（圖／翻攝IG）

影片曝光後，留言串炸了2千多樓層，其中有網友不藏私貼出本尊的IG，原來馬尾妹本身就是專業女性教練，IG日常貼文也與健身有關，而她也時常曬出姣好身材，深V性感事業線電暈眾人，目前已吸引1.5萬名粉絲追隨。

而爆紅的舉重影片，光是在她的IG上就有7萬的觀看次數，她PO文寫下心靈雞湯，「享受過程，只有活在當下才有真正的快樂...而失敗的低落遠比成功的喜悅更長久，難怪某本書說過決定成功的不是『目標』而是『系統』，人們高估了目標的重要性，有目標固然重要而過程如何進行、運作更重要。不要執著成敗，人生大多數的事情比『眼見的事實』珍貴。」

至於有網友也擔心表示，「膝蓋內夾的有點嚴重，要多注意一下，不然會受傷喔！」馬尾妹則暖心回應，「現場很多專業指導，有在注意謝謝提醒」、「預蹲時重心往前，所以膝蓋內夾嚴重，有在調整中」。

▼馬尾妹是專業女性教練！（圖／翻攝IG）





