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咖啡控必吃！全聯合作冠軍大師品牌Oh!Cafe　7款甜點獨家限時開賣

▲▼全聯We Sweet與Oh!Cafe握咖啡聯名合作，推出7款獨家新品，10月29日超級咖啡賞登場。（圖／全聯提供）

▲全聯We Sweet與Oh!Cafe握咖啡聯名合作，推出7款獨家新品，10月29日超級咖啡賞登場。（圖／全聯提供，下同）

記者林育綾／台北報導

咖啡控不能錯過！全聯自有甜點品牌We Sweet又有新招，此次與世界咖啡烘豆冠軍賴昱權經營的「握咖啡Oh!Cafe」聯名合作，由冠軍大師監製，推出7款咖啡口味甜點及麵包，10/29~12/2限時開賣。

賴昱權曾獲2014 WCRC世界咖啡烘焙賽冠軍、台灣烘焙選拔賽冠軍，而他創立品牌握咖啡Oh!Cafe以「外帶依然堅持好品質」理念，提供多種世界精品咖啡。此次與全聯We Sweet獨家聯名推出新品，詮釋昨日重現的感覺，精選巴西、曼特寧跟哥倫比亞的咖啡豆，以較深度烘焙的方式，讓巴西豆做出榛果、夏威夷豆的堅果風味，再用曼特寧豆做出草本植物的香氣，以烘焙手法做出香草的油脂感受，利用較長時間發展的哥倫比亞豆，則擁有焦糖的甜香，麥芽糖的甜感。

▲▼全聯We Sweet與Oh!Cafe握咖啡聯名合作，推出7款獨家新品，10月29日超級咖啡賞登場。（圖／全聯提供）

▲「咖啡波士頓」2入89元。

We Sweet超級咖啡賞與握咖啡Oh!Cafe推出7款咖啡口味甜點及麵包，10/29~12/2限時開賣，「咖啡波士頓」以軟綿波士頓蛋糕體搭配咖啡鮮奶油，上層淋上鹹焦糖醬；「咖啡竹炭千層」使用咖啡鮮奶油搭配匠人職作的竹炭千層餅皮，讓味蕾苦甜均衡，呈現迷人的香醇苦韻。

▲▼全聯We Sweet與Oh!Cafe握咖啡聯名合作，推出7款獨家新品，10月29日超級咖啡賞登場。（圖／全聯提供）

▲「咖啡竹炭千層」2入109元。

▲▼全聯We Sweet與Oh!Cafe握咖啡聯名合作，推出7款獨家新品，10月29日超級咖啡賞登場。（圖／全聯提供）

▲「咖啡豆乳布丁」每杯59元。

「咖啡豆乳布丁」Q彈咖啡凍與非基因改造製成的豆乳布丁，是獨特的微大人風味。「咖啡菠蘿泡芙」金黃香酥的菠蘿外皮中注入咖啡內餡，口口都是咖啡香。「咖啡慕斯杯」則以咖啡為基底製成慕斯，佐以巧克力蛋糕、馬斯卡邦慕斯提拉，最後擠上鮮奶油再淋上特調焦糖，在家也能吃到如精品般的甜點。

▲▼全聯We Sweet與Oh!Cafe握咖啡聯名合作，推出7款獨家新品，10月29日超級咖啡賞登場。（圖／全聯提供）

▲「咖啡菠蘿泡芙」2入79元。

▲▼全聯We Sweet與Oh!Cafe握咖啡聯名合作，推出7款獨家新品，10月29日超級咖啡賞登場。（圖／全聯提供）

▲「咖啡慕斯杯」79元。
 
不只甜點，這次也推出2款麵包，「咖啡核桃生吐司」以柔軟的湯種吐司體，與咖啡香氣完美結合，並添加核桃堅果增添口感。「咖啡蔓越莓麵包」以鬆軟細緻的麵包，搭配堅果及蔓越莓果乾，慢慢咀嚼口中滿是咖啡香氣與果乾甜味的絕佳搭配。為歡慶新品上市，10/29~12/31憑We Sweet聯名包裝至全台握咖啡Oh!Cafe購買任一款咖啡豆半磅(包)，現折100元。

▲▼全聯We Sweet與Oh!Cafe握咖啡聯名合作，推出7款獨家新品，10月29日超級咖啡賞登場。（圖／全聯提供）

▲▼「咖啡核桃生吐司」69元、「咖啡蔓越莓麵包」42元。

▲▼全聯We Sweet與Oh!Cafe握咖啡聯名合作，推出7款獨家新品，10月29日超級咖啡賞登場。（圖／全聯提供）
 
而全聯阪急麵包10/29~12/2推出3款咖啡口味新品，均一價30元，10/29~11/11嚐鮮價25元，包括日本的超人氣搭配「咖啡紅豆」經典紅豆麵包與香濃咖啡鮮奶油的精心比例，一口咬下，濃郁的奶香與咖啡香充斥口中！份量十足的「墨西哥咖啡」運用濃厚奶醬添加咖啡風味，特調成咖啡墨西哥醬，搭配脆脆的杏仁角一同烘烤，香氣四溢，口感多元。「咖啡可頌」層層工法製成丹麥可頌，外層酥脆內層鬆軟，表面沾附香濃咖啡風味巧克力，絲滑濃郁，不甜膩。

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