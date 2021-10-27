馬雲被拍到在歐洲！「穿防護服看蘭花」　《南華早報》 曝新動向

▲馬雲動向受人矚目。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

自失言和監管風波以來，阿里巴巴集團創辦人馬雲近來低調行事，動向受人矚目，在日前被外媒揭露現身西班牙後，據阿里巴巴集團旗下的《南華早報》26日曝光，馬雲人近日一直在參觀荷蘭的研究機構，考察農業技術。照片顯示，他頭戴一頂灰白色鴨舌帽，身形和以往無異，神情輕鬆手拿一盆蘭花。

《南華早報》刊出馬雲在溫室棚內，身穿白色防護服，和工作人員一起看蘭花的照片。報導稱，照片攝於10月25日，馬雲參觀從事農業基礎設施和植物育種的歐洲企業與研究機構。

路透、《南華早報》報導引述消息人士稱，馬雲認為他考察的技術可和阿里巴巴的大數據、AI技術結合，幫助大陸農業實現現代化。

馬雲去年10月在上海發表批評中國金融監管當局的言論後，螞蟻金服IPO很快被北京開鍘阻止，之後馬雲長達一段時間消失在公眾視線之外。路透報導指，馬雲曾於日前在香港現身，和幾個商業夥伴餐敘，隨後飛往西班牙，這是他去年以來首次出國。

馬雲再前一次的蹤跡曝光時，是在9月1日，他在浙江省平湖市一座農場出現，當時是為阿里巴巴集團響應北京當局共同富裕的政策，宣布搶進農業而實地探訪；馬雲考察隔天，阿里即宣布投入1000億人民幣（約新台幣4293億元），投入10項具體行動中。