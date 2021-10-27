▲台中海巡隊打擊犯罪添利器，35噸巡防救難艇時速可達83km。（圖／台中海巡隊提供）

記者鄧木卿／台中報導

海巡署台中海巡隊負責苗栗、台中和彰化海域安全，昨天獲艦隊分署撥發一艘新型35噸級巡防救難艇，不但有兩部高速主機及噴水式推進器，航速最高可至45節（時速約83公里），續航力達600浬，對於救生救難、海域執法及漁業資源維護等任務，將大大提升執法能量。





海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」統包採購52艘，昨天撥發的是第13艘，已抵達台中港海巡基地碼頭，成為台中海巡隊生力軍，海巡隊特別舉行新艇成軍典禮暨祈福儀式，由10060艇噴水迎接，祈求任務順利。

該艇船體部分使用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，可對越界大陸漁船，違規錨泊貨輪等拒不配合之違法船舶，採用強勢登檢作為，另該艇配備消防水砲系統，最大射程超過60公尺，噴水量每小時約7萬公升，有助強化驅離及滅火能量，有效維護國家主權，漁民漁權及達成救災救難任務。

台中海巡隊轄區包括苗栗、台中和彰化海域，海難救助及病患醫療後送任務頻繁，新型35噸級巡防艇航速時速約83公里，續航力達600浬，如果在海上發現可疑目標時，可立即發揮艦隊快打能量，增加執法遏阻力，提升救援任務應處效能及海上犯罪取締成效。

台中港海巡基地前（25日）天落成啟用，配合政府國艦國造政策，新造艦艇將陸續進駐，未來陸續將有3艘新造1000噸級巡防艦配置中部地區機動海巡隊，成為台中鄉親海上活動及航行作業的強力後盾，提升海域執法能量，取締不法犯罪，守護中部海域安全。