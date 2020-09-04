大陸船跨界搶撈！台中海巡扣300公斤漁獲...半夜海拋

▲▼台中海巡隊在苗栗通宵外海，查獲大陸漁船越界非法捕撈，押回11人。（圖／台中海巡隊提供）

記者鄧木卿／台中報導

大陸籍「閩獅漁」漁船3日晚間近11點，非法越界到苗栗通霄外海33浬處捕撈，海巡署台中海巡隊獲報趕往，當場逮捕陸籍船長陳聰明等11人，將300公斤漁穫依法海拋，並依照兩岸人民關係條例帶回偵辦，其中1名海巡隊員在「閩」船查緝時不慎跌倒，造成右手撕裂傷，肋骨有裂痕，所幸沒有生命危險。

台中海巡隊昨晚獲報後立即派遣巡防艇前往，同時通報中部地區機動海巡隊金門艦增援，經到場登船確認，清查船上計有38歲大陸籍船長陳聰明等11人，船上約有漁穫300公斤及2斤豬肉製品，今天凌晨3點半漁穫全數依法海拋。

▲台中海巡隊查獲300公斤漁穫，全數海拋。

據查，該船是在9月1日中午12點，從福建省石獅市祥芝港出港，越界到通宵外海捕魚，依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，今天凌晨4點半，押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

▲台中海巡隊查獲2斤豬肉。

其中陳姓海巡隊員在「閩」船查緝時不慎跌倒，導致右手2公分撕裂傷，身上多處擦傷，但仍忍痛執行任務，經送醫X光檢查疑似右胸第七根肋骨有裂痕，無生命危險，已返家休養。

▲台中海巡隊員查緝時不慎跌倒受傷。

由於正值新冠疫情與非洲豬瘟升溫之際趨勢，海巡人員登檢、扣留、留置調查等作業時，全程穿著防疫裝備，返隊後完成全船消毒作業，所扣留大陸籍船員初步量測體溫都正常，豬肉製品也交由台中防檢局人員帶回檢疫，以防疫病境外移入。

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