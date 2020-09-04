　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大陸船跨界搶撈！台中海巡扣300公斤漁獲...半夜海拋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中海巡隊在苗栗通宵外海，查獲大陸漁船越界非法捕撈，押回11人。（圖／台中海巡隊提供）

▲▼台中海巡隊在苗栗通宵外海，查獲大陸漁船越界非法捕撈，押回11人。（圖／台中海巡隊提供）

記者鄧木卿／台中報導

大陸籍「閩獅漁」漁船3日晚間近11點，非法越界到苗栗通霄外海33浬處捕撈，海巡署台中海巡隊獲報趕往，當場逮捕陸籍船長陳聰明等11人，將300公斤漁穫依法海拋，並依照兩岸人民關係條例帶回偵辦，其中1名海巡隊員在「閩」船查緝時不慎跌倒，造成右手撕裂傷，肋骨有裂痕，所幸沒有生命危險。

▲▼台中海巡隊在苗栗通宵外海，查獲大陸漁船越界非法捕撈，押回11人。（圖／台中海巡隊提供）

台中海巡隊昨晚獲報後立即派遣巡防艇前往，同時通報中部地區機動海巡隊金門艦增援，經到場登船確認，清查船上計有38歲大陸籍船長陳聰明等11人，船上約有漁穫300公斤及2斤豬肉製品，今天凌晨3點半漁穫全數依法海拋。

▲▼台中海巡隊在苗栗通宵外海，查獲大陸漁船越界非法捕撈，押回11人。（圖／台中海巡隊提供）

▲台中海巡隊查獲300公斤漁穫，全數海拋。

據查，該船是在9月1日中午12點，從福建省石獅市祥芝港出港，越界到通宵外海捕魚，依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，今天凌晨4點半，押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

▲▼台中海巡隊在苗栗通宵外海，查獲大陸漁船越界非法捕撈，押回11人。（圖／台中海巡隊提供）

▲台中海巡隊查獲2斤豬肉。

其中陳姓海巡隊員在「閩」船查緝時不慎跌倒，導致右手2公分撕裂傷，身上多處擦傷，但仍忍痛執行任務，經送醫X光檢查疑似右胸第七根肋骨有裂痕，無生命危險，已返家休養。

▲▼台中海巡隊在苗栗通宵外海，查獲大陸漁船越界非法捕撈，押回11人。（圖／台中海巡隊提供）

▲台中海巡隊員查緝時不慎跌倒受傷。

由於正值新冠疫情與非洲豬瘟升溫之際趨勢，海巡人員登檢、扣留、留置調查等作業時，全程穿著防疫裝備，返隊後完成全船消毒作業，所扣留大陸籍船員初步量測體溫都正常，豬肉製品也交由台中防檢局人員帶回檢疫，以防疫病境外移入。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／高美濕地民宿雙屍案！情侶陳屍床上　老闆嚇傻報警
快訊／陸製口罩充當MIT！加利老闆列被告　檢調搜索工廠
加利老闆稱口罩防護力99.8％比MIT好　專家打臉：透氣不佳
不只藥局！指揮中心：加利口罩「四大超商、全聯、康是美」都可退
熊熊慶生穿超辣「事業線比蠟燭長」！緋聞男友現身
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

119淪小三「報復工具」…狂Call百通擾正宮！消防局：已掌握個資

快訊／高美濕地某民宿雙屍案！情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

通緝犯蘇花公路逆撞砂石車　車毀人傷先送醫救命再歸案

金門古寧頭岸際驚見5枚未爆彈！急拉封鎖線　殘體鏽蝕軍方處置中

孫安佐被控製槍未遂拒認罪　律師：美國都沒罰「台灣無審判權」

大陸船跨界搶撈！台中海巡扣300公斤漁獲...半夜海拋

暗夜港邊倩影孤...傷心女憶亡夫　警一句話救她命

倒車撞傷女童…疑想詐領保險金！乾爹「7個月後」虐殺她再埋屍　

快訊／陸製口罩充當「MIT」！加利老闆列被告　檢調帶回工廠搜索

愛車遭塗鴉「阿土到此一遊」 氣炸：限3天給我出來...網卻笑噴

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

119淪小三「報復工具」…狂Call百通擾正宮！消防局：已掌握個資

快訊／高美濕地某民宿雙屍案！情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

通緝犯蘇花公路逆撞砂石車　車毀人傷先送醫救命再歸案

金門古寧頭岸際驚見5枚未爆彈！急拉封鎖線　殘體鏽蝕軍方處置中

孫安佐被控製槍未遂拒認罪　律師：美國都沒罰「台灣無審判權」

大陸船跨界搶撈！台中海巡扣300公斤漁獲...半夜海拋

暗夜港邊倩影孤...傷心女憶亡夫　警一句話救她命

倒車撞傷女童…疑想詐領保險金！乾爹「7個月後」虐殺她再埋屍　

快訊／陸製口罩充當「MIT」！加利老闆列被告　檢調帶回工廠搜索

愛車遭塗鴉「阿土到此一遊」 氣炸：限3天給我出來...網卻笑噴

又是特殊色！萊爾富9/12開賣「軍墨綠」醫療口罩　首波只有3萬盒

擴大服務範圍　T-Bike台南新營火車站4日啟用

幫同伴舔屁屁毛被臭昏！　虎斑貓「吐舌翻白眼」崩潰臉笑翻萬人

蔡英文：2年內完成國中小學「班班有冷氣」　打造最舒適學習環境

讓待辦事項變有趣　Fourdesire推新作《記事探險》

加利混陸製口罩　他肉搜驚「兩邊老闆都是林明進」：洗產地裝MIT？

推廣文創再升級　組宜蘭隊與大咖聯名打造自有品牌

發誓打爆北韓！南韓研發地對地飛彈「一桿進洞」：精準度世界第一

119淪小三「報復工具」…狂Call百通擾正宮！消防局：已掌握個資

快訊／高美濕地某民宿雙屍案！情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

社會熱門新聞

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

快訊／台北少女失聯4天找到了

苗栗少女找到了　警4個月後新竹尋獲

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

獨／嫁入豪門控遭霸凌亡！夫家透天厝市值曝光

台中癌末男「剩90天能活」！社會局：他醉倒8次

更多熱門

相關新聞

貨船撞漁船　6人輕重傷1人命危

貨船撞漁船　6人輕重傷1人命危

彰化王功外海9海浬處，上午新億鲾36號漁船被不明貨船碰撞沉沒，台中海巡隊接獲通報，緊急到場救助，發現船上有船員6人嚴重受傷，當場由民間船舶發現並救助由10035艇接駁後送往台中的醫院搶救，其中60歲許男傷勢最為嚴重目前插管送加護病房，而其餘5人，包括1名39歲李男、其他4名印尼籍男子皆留院觀察。

關鍵字：

陸船非法捕撈台中海巡

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面