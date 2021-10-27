拜登脫口「有保衛台灣的承諾」　美媒：戰略考量的真實想法

▲拜登2度脫口保衛台灣。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國總統拜登於21日出席CNN舉行的市民大會。有位民眾提問是否願意保衛台灣，拜登回答「是」，接著CNN主播安德森古柏（Anderson Cooper）追問，這是否代表當「北京發動攻擊時，美國將協防台灣」，拜登則表示，「是，我們有承諾過。」

據Axios的報導指出，美國資深官員強調拜登致力於《台灣關係法》，長期以來美國對台政策一直維持著「戰略模糊」的態度。一位曾和白宮高官談論此事的人士指出，「拜登似乎是不經意透露了自己的真實想法，也就是說台灣對於美國的戰略意義來說，實在是太重要了，美國絕不會讓北京以武力奪取。」





報導也提及，除了8月拜登接受ABC的專訪時，針對外界對美國撤軍阿富汗令的質疑，他表示美國以北約創立條約的第5條，如果任何人對北約盟友採取行動或是侵略，美國都會做出回應，「對日本、南韓及台灣也一樣有著相同的承諾。」

報導最後表示，針對拜登在CNN上的發言，前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）強調，這不是關於戰略清晰的正式聲明，「而是向北京傳遞實質訊息：不要低估我們。」白宮後續發布聲明美國的對台政策沒有變化，「美台防務關係以《台灣關係法》履行承諾，繼續協助台灣自我防衛，也持續反對任何單方面的現況改變。」