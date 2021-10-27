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「4生肖」霜降節氣財運開掛　但要小心意外之災

文／命理老師 邱彥龍

時序進入霜降，大家開始感受到寒氣，心血管疾病患者此時要特別注意保暖。國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，雖然兔、龍、雞、虎等四個生肖在10月23日到11月7日間財運明顯增加，但因為太陽合相火星，又遇冥王星刑，所以這四個生肖跟家人們也要小心樂極生悲、要謹慎防範意外血光之災。

▲節氣 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲霜降節氣。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

邱彥龍老師表示「霜降」來臨溫度驟降，血壓容易出現問題，抑鬱症、精神疾病患者也容易在此時發作。天氣變冷，熬夜、酗酒的人腸胃會更容易出毛病，要注意胃食道逆流問題。另外，霜降時節骨頭也特別容易出狀況，風濕、骨頭神經壓迫跟骨傷舊疾者容易在此時復發，更要小心意外骨傷、跌倒跟車禍。

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至於財運方面，在這個節氣裡（10/23-11/7）哪些生肖財運會開掛？，邱彥龍老師分析前四名分別是兔、龍、雞、虎。

Top1：兔

屬兔的朋友，這段時間只要認真工作，就會有不錯的業績跟收入，記得先把心思放在主業身上，有副業的人先放一放，才不會兩邊無法兼顧瞎忙。設定好目標，開心積極，就有機會財運暴增。

Top2：龍

屬龍的朋友，這段時間會有意外之財，也有來自客戶與合夥的財，但要注意交通意外與災難，尤其夜晚，要注意衝動違規而導致的危險，多小心就可逢凶化吉，並讓財運倍增。

▲屬龍朋友這段時間會有意外之財。

Top3：雞

屬雞的朋友，這段時間心想事成，會有福氣財，就是所謂天賜之財，但卻也容易因為意外導致破點小財，建議去廟裡、寺院拜拜，消災招福，財運也會跟著來。

Top4：虎

屬虎的朋友，這段時間要調整心態，勿太著急，靠自己努力累積成果，後面回報的將是大財，如果想現階段就用強硬的手段去奪取財富，小心最終將落得一場空。

邱彥龍老師提醒大家，《易經．剝卦．彖》曰：「不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。」在「霜降」陰氣長，陽氣衰的這段時間，是提升自己的好時節，保持平常心，知進退，順行自然之道，晚上10點過後盡量不要出門，就可避掉很多災難跟意外。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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