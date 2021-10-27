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【廣編】60年首見　58白金龍限量「源酒」震撼上市

▲58白金龍「源酒」以精細的噴瓷燙金技術打造精品質感，細膩的經典雙龍圖騰襯托源酒珍稀感。（圖／業者提供）

▲58白金龍「源酒」以精細的噴瓷燙金技術打造精品質感，細膩的經典雙龍圖騰襯托源酒珍稀感。（圖／業者提供）

圖、文／黑松提供

俗話說，酒是陳的香！為了慶祝2022白金龍上市60週年，黑松聯手金門酒廠特別推出「白金龍上市60週年經典紀念版」，首度溯源白金龍發源地，以單一金城老酒廠出品限量「源酒」，傳承超過一甲子的好滋味。本次以細膩的噴瓷燙金技術，打造精品質感，結合「源鄉」與「源香」兩大特色，每一滴酒皆溯源金城老酒廠，更採用歷經60年第一代白金龍原生麴菌，釀造出一甲子的獨特口感，酒體醇厚協調，持久不散的紮實陳香，前中後味充分展現出58白金龍歲月的風味。60年來首次重磅推出58白金龍源酒，是第一次、也是唯一一次的經典溯源，絕無僅有，必定掀起一波自飲與收藏熱。

白金龍誕生於1962年，歷經60年的時光，其濃厚細緻的東方風味，不但深獲國人喜愛，更揚名國際、屢獲大獎，在國際收藏家間也具高關注度。2019年推出的鍍金特仕版，在國際賽事中脫穎而出，驚艷四方，2020年再推58傳奇紀念版也創全台搶購潮。今年為慶祝白金龍上市60週年，黑松聯手金門酒廠震撼推出58白金龍「源酒」，其取名意指，尋根白金龍發源地「金城老酒廠」，以單一金城老酒廠出品，獨一無二，絕對值得收藏。

「白金龍上市60週年經典紀念版」即日起全台各地區酒類專賣店開放上架；11/1起家樂福、愛買、大潤發、全聯陸續開賣；全家便利商店FamiPort、萊爾富及OK便利商店陸續開放預購。每瓶建議售價NT$695 (實際價格及庫存皆依各通路為準，數量有限售完為止)，珍稀推出，不容錯過！

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