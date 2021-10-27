阿里山林鐵隧道災害緊急應變　線上直播科技救災

▲阿里山林鐵演練隧道災害緊急應變。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(以下稱林鐵及文資處)26日於林鐵梨園寮車站及第15號隧道辦理「110年度緊急應變演練」，特別結合嘉義縣消防局及嘉義縣遊覽車公會共同演練隧道搶救任務，與各支援單位合力提升緊急應變能力。演練現場首次以LINE通訊軟體線上直播，提供救災人員及觀禮貴賓清楚即時瞭解車廂內部實況，也是林鐵善用科技於緊急救災的創舉。

▲阿里山林鐵演練隧道災害軌道整修儘速恢復通行（圖／林鐵及文資處提供）



阿里山林鐵為世界知名登山鐵路，山區路線蜿蜒起伏，從嘉義至阿里山路線全長85公里，途經48座狹窄隧道及78座橋梁，且路線大多位於公路無法抵達之處。災害發生時的搶救工作非常嚴苛，亟需立即動員各界資源與專業應變搶救，才能順利合作完成任務。

本次演練特別模擬艱難的隧道災害情境，列車由奮起湖站開往嘉義站，行經梨園寮站旁15號隧道東口時，因連日豪雨造成倒樹擊中車廂出軌，且隧道西口持續有土石崩落，列車上1名重傷旅客因座椅變形夾住無法移動，搶救難度極高。

此次演練特別商請嘉義縣消防局搜救人員攜帶器材實際破壞車窗，林鐵員工進入車廂破壞座椅，增加搶救作業空間，再由救護人員以台車緊急協助傷者就醫；現場亦無法以搶救列車載運搶修人員及器具，改以公路及台車運送；演練時，林鐵機務及道班人員迅速完成隧道復軌及軌道整修，更熟悉於狹隘空間的作業方式。此外，亦聯繫已簽約的嘉義縣遊覽車公會緊急出動中型巴士協助接送旅客，並由林鐵及文資處派員引導接駁，且適時關懷旅客。

▲阿里山林鐵演練隧道災害軌道，現場破壞車窗搶救旅客（圖／林鐵及文資處提供）



現場邀請運安會、鐵道局、林務局及嘉義縣市政府派員指導，運安會對於本次演練給予高度肯定，認為擊破車窗、量測軌距、損害紀錄、搶救旅客等情境非常逼真，透過緊急應變演練，才能在災害時做最有效率的處置；鐵道局提醒，災害發生應即時依規定通報，建議未來因應極端氣候模擬救災環境；林務局表示，平時落實各項作業程序，才能於災難發生時立即應變；嘉義縣政府消防局建議，林鐵沿線環境特殊，搶救時應同時評估區域環境，避免造成災害擴大，適時運用台車協助運送，提升搶救效率。

林鐵及文資處黃妙修處長表示，阿里山林業鐵路天然環境災害救難非常困難，各項標準作業程序已建立多時，平日即要求落實執行，這次特別透過嚴格的實際操演，熟稔各項緊急應變程序，加強與各單位橫向聯繫合作，俾利於災難實際發生時，迅速動員將傷害降至最低!未來仍將加強清查易致災地點，模擬艱難災害搶救環境，以最嚴格標準提升行車安全及緊急應變能力。