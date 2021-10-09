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台中國慶升旗改線上...藏購物節大彩蛋　留言抽20萬現金

▲台中國慶升旗改線上還藏購物節大彩蛋，留言抽20萬現金。（圖／台中市府提供）

▲台中國慶升旗改線上還藏購物節大彩蛋，留言抽20萬現金。（圖／台中市府提供）

記者游瓊華／台中報導

明天就是雙十國慶，台中市政府今年升旗典禮配合防疫縮小規模，取消民眾入場觀禮，避免人潮群聚，改採線上直播。民政局長吳世瑋表示，10月10日上午7時40分起透過民政局臉書粉絲專頁觀賞直播，除了舉辦3C小家電、禮券外，還有台中購物節大彩蛋，民眾只要在限定期間內在民政局臉書直播貼文留言，即可參加現金抽獎，要抽出40位、5000元現金獎。

民政局長吳世瑋表示，今年國慶升旗典禮以「閃耀國慶 台中之光」為主題，典禮邀請代表國家征戰奧運的舉重國手謝昀庭及自由車選手馮俊凱領唱國歌，還有多次榮獲全國冠軍的東山高中競技啦啦隊現場表演。

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吳世瑋指出，雖然國內疫情趨緩，但防疫工作仍是首要任務，守護大家健康安全，今年升旗典禮改採線上直播，並推出好禮三重抽。包括臉書按讚抽出7位幸運觀眾，有機會獲得平板電腦、微電鍋、電動刮鬍刀、電動牙刷、吹風機等3C小家電；「第二重抽獎」是此次升旗典禮召集台中市10區特色吉祥物，化身可愛社交距離防疫宣導員，民眾可參加人氣防疫宣導員票選，將抽出10位幸運投票者，每人可獲得5000元禮券。

此外，台中購物節10月10日正式開跑，歡慶雙十國慶再加碼，今年升旗典禮線上直播將有台中購物節大彩蛋，典禮最後快閃表演將公布直播貼文指定「留言字句」，民眾只要在限定期間內在民政局臉書直播貼文留言，即可參加「第三重抽獎」現金大放送，40位幸運兒，每人可獲得5000元現金，歡迎民眾歡慶雙十抽好禮。

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