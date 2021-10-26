亞洲．矽谷創新研發中心新建工程設計　評選出爐

▲亞洲．矽谷創新研發中心新建工程規劃設計評選出爐，2025年完成雙塔建築。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「亞洲．矽谷創新研發中心新建工程委託規劃設計技術服務」評選成果發表會，26日於市府舉行。市長鄭文燦表示，這項標案評選，共5家優秀團隊參與提案，最終由「九典聯合建築師事務所」列為第一序位並獲得優先議價權，預計明（2022）年完成工程設計及發包、2025年完成雙塔建築，將打造「亞洲．矽谷計畫」重要新地標。

鄭市長表示，亞洲．矽谷創新研發中心基地鄰近機場捷運A19桃園體育園區站，基地面積約3萬8,139平方公尺，總樓地板面積約7萬7,790平方公尺，全案總經費約39億2,376萬元，新建的「雙塔建築」將成為青埔新地標，包含地上18層以上的「研發中心棟」，以及地下2至3層、地上10層以上的「服務中心棟」，未來將以獨角獸廣場、大數據廣場、生態滯洪池及街角公園等設施串連，讓亞洲．矽谷創新研發中心空間更加友善。

市府未來也將攜手中華電信、工研院、資策會，以及桃園在地ICT廠商與青創團隊，一起讓亞洲．矽谷創新研發中心成為桃園發展5G、AIoT等產業的重要創業基地。鄭市長指出，桃園是ICT產業的重鎮，市府在產業創新上逐一完成重要建設，例如虎頭山創新園區預計明（111）年完工、幼獅國際青年創業村即將進行評選、中原創業村計畫也正積極推動中；未來桃園將有10處創業基地吸引更多軟硬體人才加入，讓桃園在5G、AI、大數據、自駕車等方面有長足的發展。

鄭市長表示，九典聯合建築師事務所建築師張清華是台灣傑出的建築師，在國內外獲獎無數，北投圖書館、花博爭豔館等都是其設計作品。此次該團隊以航空飛機跑道（Runway）為設計主軸，配合智慧物聯網以「智慧辦公、智慧生活、智慧環境、智慧節能、智慧維運、智慧資料」等六大理念，打造以人為本的辦公室大樓，獲得評選委員的青睞。鄭市長今日也分別頒贈獎座及獎狀予第二優勝廠商「唐吉生建築師事務所」，及第三優勝廠商「大壯聯合建築師事務所」，感謝其共同參與規劃設計提案。

包括市議員簡智翔、行政院國家發展委員會產業發展處副處長陳瓊華、桃園市副市長李憲明、市府秘書長黃治峯、工務局長賴宇亭、地政局代理局長蔡金鐘、新工處長曾清祥、桃園區長陳玉明、桃園航空城公司董事長陳錫禎、總經理許又銘、亞洲．矽谷計畫專案辦公室主任曾友嶸、台灣世曦工程顧問股份有限公司協理邱水碧、桃園市建築師公會理事長韋多芳、桃園市結構工程技師公會理事長李明哲、中華電信數據通信分公司總經理林昭陽、台灣銀行亞矽創新分行經理羅濟旺等均一同出席活動。