照三餐來取愛心餐！吃膩竟開始「指定菜色」　闆娘傻眼：拿2個還挑

▲客人拿愛心餐還挑菜色。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

有些店家會提供「愛心餐」給有需要的人免費領取，不過卻被有心人士盯上，每天照三餐來領便當，甚至對菜色還會挑三揀四，不禁讓人懷疑對方根本沒經濟問題，只是不想花錢買便當而已，老闆娘看了實在心寒，「真的不懂為什麼總是有人要濫用愛心⋯」。

老闆娘在臉書社團「爆怨公社」表示，她觀察到近期有一名客人每次來都會拿2個便當，久了甚至開始挑菜色，由於愛心餐的配料都是固定，對方吃膩以後竟要求「這個不吃那個不吃，指定要換別的菜」，嘴巴上說有自己不敢吃的菜色，卻還是每天照三餐來報到。

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▲愛心餐是給經濟困難的弱勢族群，不是免費吃到飽。與本文無關。（示意圖／記者陳筱惠攝）



原PO無奈，「我們也不能去質疑他是否真的需要」，也有可能對方真的經濟困難需要接濟，只是挑三揀四的行為令人不太舒服，感覺自己的「愛心被濫用」。

網友留言，「待用餐不是自助餐，這種人越多，只會讓真正需要的人更不好意思去取用」、「那肯定是還不夠餓不夠需要，才會還在那挑」、「愛心便當或是相關商品不適合在台灣實施，太多人很貪心」、「要是我遇到這樣的人我會不給，不管是否需要，真的有需要的人不會是這樣的態度」、「人與人之間的愛心與信任就是被這些人耗盡的」。