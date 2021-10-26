真子公主愛情長跑9年終嫁了！「交往→醜聞→結婚」時間軸一次看

▲真子公主與小室圭稍早已經正式登記結婚。（組圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主稍早透過宮內廳遞交婚姻申請並獲得受理，正式脫離皇籍，成為平民「小室真子」，夫妻兩人下午也將召開記者會。兩人原本決定要在記者會上回答皇室記者們事前提出的問題，不過卻臨時變卦，再度引發風波。真子公主與小室圭訂婚4年後終於完婚，日媒也整理了2人愛情長跑9年的詳細時間軸。

真子公主25日前往明仁上皇與美智子上皇后的居所報告結婚事宜，而這也是三人因受疫情影響，睽違1年7個月再度見面，當天吸引上百名記者與圍觀民眾集結於居所外。真子公主26日上午在秋篠宮夫妻與妹妹佳子公主的目送下，離開為於赤坂的居所，並在同日上午由宮內廳代為提出婚姻申請，正式成為平民。

▲真子公主在父親文仁親王、母親紀子妃以及妹妹佳子公主的目送下離開秋篠宮居所。（圖／路透）



據了解，真子公主因為深受PTSD所苦，原本拒絕召開結婚記者會，不過後來在宮內廳的勸說下，才勉強同意，但前提是必須提前過濾提問。然而稍早卻傳出，真子公主因為對於這些提問仍然感到「不安與恐懼」，因此拒絕在記者會上回答任何問題，讓提前好幾天研擬提問的皇室記者們超傻眼。

真子公主時隔4年，終於在26日正式完婚，日媒FLASH也將真子公主與小室圭愛情長跑9年來的各項大事件整理成時間軸：

2007年

小室圭的母親小室佳代與發生金錢糾紛的前未婚夫A男交往

2010年4月

真子公主進入國際基督教大學就讀

2010年9月

小室圭進入國際基督教大學就讀，小室佳代與A男訂婚

2012年6月

真子公主與小室圭在國際基督教大學的留學說明會中相識

2012年7月

真子公主與小室圭第一次約會

2012年8月

真子公主出發前往英國留學（2013年7月回國）

2012年9月

小室圭前往美國留學，小室佳代與A男取消婚約

2013年8月

A男透過信件要求小室佳代償還409萬3000日幣的借款（約新台幣100萬元）。小室佳代則表示，「我最多1個月只能還1萬日幣（約新台幣2443元）。」

2013年秋季

小室母子前往A男家中表示，在與律師商談後，認為不需償還該筆款項。小室圭則告訴A男，認為那筆錢是送給自己的。

2013年12月

小室圭向真子公主求婚，真子公主當場答應。

2014年3月

真子公主自國際基督教大學畢業

2014年6月

小室圭自國際基督教大學畢業

2014年7月

小室圭進入三菱東京UFJ銀行工作

2014年9月

真子公主前往英國就讀研究所（2015年9月回國）

2016年4月

真子公主擔任東京大學綜合研究博物館特派研究員，小室圭進入一橋大學研究所就讀

2016年8月

小室圭進入東京某律師事務所工作

2016年9月

真子公主進入國際基督教大學研究所就讀

2016年10月

日本雜誌《週刊女性》目擊兩人約會

2017年5月16日

NHK報導，真子公主即將於小室圭訂婚，宮內廳則回覆已經在準備中

2017年7月

原本預定在同月8日舉辦訂婚記者會，受到九州大雨影響延期

2017年9月3日

真子公主與小室圭共同召開記者會，宣布訂婚

2017年11月22日

宮內廳公布包含婚禮在內的所有結婚時程表

2017年12月12日

《週刊女性》爆料小室佳代與前未婚夫A男的金錢糾紛。

2017年12月底

小室圭前往宮內廳。隨後又在同月與母親小室佳代親自拜訪秋篠宮居所

2018年1月4日

真子公主緊急與小室圭商討後續事宜

2018年1月25日

《週刊文春》、《週刊新潮》先後報導小室佳代的金錢糾紛，數日後，真子公主親自向當時為天皇的明仁上皇夫婦報告，將延後婚禮

2018年2月6日

宮內廳正式宣布，包含預計於同年3月4日舉辦的納采之儀在內的所有結婚日程將延後至2020年

2018年8月7日

小室圭閃電赴美留學

2018年11月30日

真子公主的父親秋篠宮文仁親王在53歲生日記者會上坦承，「如果無法受到大家的祝福，那我認為就暫時不應該舉行婚禮。」

2019年1月22日

小室圭在爆發醜聞後首度發表聲明，並聲稱已經解決金錢糾紛

2020年11月13日

真子公主親自發表聲明稱，「結婚是為了活下去必經的選擇。」

2020年11月30日

秋篠宮文仁親王在生日記者會上表示，自己認可兩人結婚

2021年9月27日

小室圭自紐約返國，並以長髮造型示人，再度引發討論

2021年10月1日

宮內廳正式公布兩人結婚日程與細節，同時宣布真子公主因無差別惡評罹患PTSD

2021年10月18日

小室圭親自拜訪秋篠宮居所向文仁親王夫婦請安，也是兩人時隔3年多再度見面

2021年10月26日

真子公主與小室圭透過宮內廳提出婚姻申請，真子公主正式脫離皇籍成為平民「小室真子」

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