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上班族脖子痛沒在意…2hrs後「全身癱瘓」醫歎不單純：可瞬間致命

▲▼手術。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子經過搶救後恢復良好。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

很多人在搬完重物後，身上都有過拉傷的經歷，但出現在頸椎上的疼痛可千萬要小心！浙江某醫院急診科19日上午收治了一名50歲的張姓患者，張男突發頸肩部的疼痛，2小時後卻出現全身麻痺。醫生稱，當患者送到急診科時，頸部以下所有部位全都沒知覺。醫生提醒，這種情況的脖子疼不是小病，或可瞬間致命。

據《杭州網》報導，10月19日上午，寧波九院急診科收治了一名因搬拉重物而引起「甩鞭型」頸髓損傷的患者。接診的徐浩醫生表示，這樣的病例雖然不多，但病情發展很快，如果是骨折脫位的甩鞭型頸髓損傷，可瞬間致命。

患者張男50歲，事發當天上班時，他跟同事一起搬拉重物，突然發生了頸肩部的疼痛。當時他也沒在意，以為肌肉拉傷，休息下就沒問題了，2小時後，張男就出現了四肢麻木。

徐醫生說，當患者送到急診科時，頸部以下的所有部位，包括胳膊、手、膝蓋、大腿、小腿，全都沒知覺了，根本無法動彈。醫生首先考慮腦血管方面的問題，但腦CT顯示腦部血管並無損傷和破裂，他們又趕緊把注意力轉移到頸椎方面。患者家人也說，他以前曾有過頸椎病。

徐醫生懷疑頸椎處的脊髓出血，壓迫到脊神經，就會引起高位截癱，從而導致感覺和知覺障礙。經過對患者頸椎磁共振檢查和骨科專家會診，確診為無骨折脫位性的頸脊髓損傷，又叫甩鞭樣損傷。醫生趕緊給患者施以頸部保護性措施，並給予減輕神經根水腫和營養神經的藥物，然後進行手術。

幸好張男的頸脊髓甩鞭樣損傷無骨折脫位，搶救及時預後較好。徐醫生表示，所謂甩鞭樣損傷，是人體頸椎受到慣性外力作用，像鞭子甩出去一樣而導致的損傷。

醫生進一步解釋，通常情況下，人的頸椎處於很鬆弛的狀態，如果遇到突然的巨大外力，向前的慣性力量，就會瞬間集中作用在頸部，致使頸部損傷，甚至骨折脫位，如果是骨折脫位的甩鞭型頸脊髓損傷，可瞬間致命。

醫生提醒，低頭族，久坐不動，缺乏鍛煉、不正規的按摩，不恰當的運動等等，都容易導致這種甩鞭型頸髓損傷，特別是高速行駛的車輛因突然剎車，或撞擊到相對靜止的車輛尾部使其突然減速，車上的乘客因慣性作用，頭部在很短的時間內向前和向後劇烈晃動，更容易引起該病症。

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