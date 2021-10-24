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北韓譴責美國插手「台灣問題」　恐波及朝鮮半島局勢

▲▼北韓10月10日朝鮮勞動黨第76周年黨慶。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓方面譴責美國插手台海問題。（圖／達志影像／美聯社）

中央社首爾23日綜合外電報導

美國總統拜登21日表示，台灣若遭中國攻擊，美方將提供防衛。對此，北韓官員23日譴責美國「魯莽」插手台灣問題，並指美國的區域軍事存在日益增加，恐對北韓造成潛在威脅。

北韓中央通信社（KCNA）報導，外務省副相朴明浩（Pak Myong Ho）批評，美國派遣軍艦穿過台灣海峽，還提供台灣升級的武器系統與軍事訓練，美方「輕率插手」北韓視為完全是中國內政的台灣問題，可能連帶導致「脆弱的朝鮮半島緊張局勢加劇」。

朴明浩表示，駐南韓美軍兵力和軍事基地都被用來向中國施壓，美國與其在台灣週邊的附屬國也集結了強大武力，隨時可能轉而投入針對北韓的軍事行動，這是眾所周知的事實。

他還說，以美國為首的該區域敵對勢力「毫無說服力地宣稱」，北韓和中國將分別在朝鮮半島與台灣製造麻煩，因此不斷增加區域內的軍事存在，「這個事實證明美國是為了扼殺我國和中國這兩個社會主義國家，以維護自身霸權」。

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登日前表示，台灣遭到中國攻擊會協助防衛。（圖／路透）

拜登21日在美國有線電視新聞網（CNN）節目上被問及，台灣若遭到中國攻擊、美國是否會防衛台灣，拜登答覆：「會，我們對此有承諾。」隔日白宮與國務院同聲澄清，拜登並未傳達新的政策，美國對台政策亦無改變。

平壤主要盟友兼經濟命脈中國與美國的競爭日益激烈之際，北韓也越來越常批評美國在亞太地區扮演的安全角色。上月，拜登政府決定向澳洲提供核動力潛艇後，北韓亦威脅將採取反制措施。

美國與北韓的無核化談判已停滯長達2年多。北韓一度沉寂數月後，自9月開始加大飛彈試射力度，繼續向南韓施壓。美國北韓特使金星容（Sung Kim）於23日稍晚已抵達南韓，將與盟友就重啟北韓談判進行會商。

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