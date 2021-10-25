跟朋友姊姊一夜情！還拍「激戰過程」FB分享　她見自己變主角崩潰

▲阿傑偷拍性愛照片又上傳臉書。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／新竹報導

一名男子「阿傑」（化名）透過朋友，認識了其姊姊「小蘭」（化名）兩人相約飲酒後，又發生了性行為，過程中也拍下性愛照片。不過，阿傑卻在事後將照片上傳到臉書群組供人觀覽，誇張的行徑讓小蘭氣得報警提告。對此，新北地院審理後，依法判阿傑拘役20日，得以易科罰金。

判決指出，阿傑透過朋友，認識了朋友的姊姊小蘭，兩人日前相約在其住處飲酒，接著就發生性關係，而在性行為發生當下，兩人還拍攝裸體、裸露胸部、下體、裸身擁抱之照片，但事後阿傑卻因故對小蘭生不滿，靖基於妨害風化之犯意，將上述照片檔案上傳到某個臉書群組，讓該群組的成員可以觀覽、點閱該猥褻圖片。

小蘭得知自己的不雅照片遭到公開後，不甘受辱氣得向警方報案，而阿傑被捕後，也坦承犯案至時，同時又有臉書翻拍照片、手機翻拍畫面等足以佐證，因此其犯嫌勘以認定。法官認為，阿傑的行為已經危害社會善良風俗，並造成小蘭隱私因而受有損害，侵害對方權益非輕，所為實屬可議。

法官念及阿傑犯後坦承犯行，雖未能與對方達成和解，但考量其並無前科、張貼猥褻照片多寡、時間長度、家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀之後，依犯散布猥褻照片罪，判處其拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。