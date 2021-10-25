國泰航空新購物平台搶攻「雙11」　網購賺哩數、精品下殺55折

▲國泰航空推出全新線上購物平台，搶攻疫情下的電商商機。（圖／記者李毓康攝）



記者許維寧／台北報導

國泰航空宣布推出全新網購平台，除了方便顧客選擇世界各地的精品，也推出「網購賺哩數」以及「哩數加現金」等付費組合服務，近期更推出「雙11大購賞」優惠，部分精選精品下殺55折。

疫情影響國際航空業，不少業者另闢商機。國泰航空近日便推出全新網購平台服務，國泰航空表示，新購物平台網站讓顧客可透過網上購物賺取哩程數，顧客除了消費之於，也可靈活使用「哩數加現金」組合付款。只要於國泰航空全新網購平台消費，每消費美金0.65元即可賺取1哩數。

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此外，國泰航空也表示，若民眾持有國泰世華亞洲萬里通聯名卡或台新國泰航空聯名卡卡友，以聯名卡消費可再享加碼哩數回饋。

國泰航空也表示，近期更舉行「雙11大購賞」，系列精選精品將推出55折優惠，而每消費港幣2000元或2萬點哩數，更可賺取1100哩數獎賞，推廣期由10月25日至11月11日。為了方便民眾網上消費，網路上物品價格均已包含運費。國泰航空全新網購平台搜羅世界各地產品和生活體驗，包括電子產品、時尚家居、演唱會及娛樂活動、美食佳餚，以及國泰珍藏精選等。詳細內容民眾可至網頁瀏覽。

另外，因應秋季旅遊，長榮旗下國際連鎖酒店也推出線上旅展並推出優惠住宿券，活動時間即日起至11月20日止，優惠住宿券可用於長榮桂冠酒店（基隆、台北、台中）、嘉義長榮文苑酒店、台南台糖長榮酒店以及礁溪長榮鳳凰酒店，單張售價2599元，購買五張一組套票總價1萬2495元，平均每張券2499元。使用一張券可以入住基隆、台中、嘉義、台南酒店平日雙人房1晚，或加價500元入住台北酒店13坪高級套房1晚；使用二張券則可任選台北、基隆、台中、嘉義、台南的4人家庭房住宿1晚並加贈自助早餐，也可選擇台中、台南嘉義酒店雙人套房1晚並同時加贈自助早餐及晚餐。