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台灣防線驚見巨大破口　他曝刪Q後「下一個戰場」：沒本錢再輸了

記者陳俊宏／綜合報導

基進黨台中市立委陳柏惟遭罷免，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，台灣安全保障的最後一道防線，將會出現一個巨大的破口，「下一個戰場將轉移到台北萬華，台灣已經沒有本錢再輸了。天佑台灣！」

矢板明夫23日在「矢板明夫俱樂部 Yaita Akio」臉書說，陳柏惟罷免案投票是一場台灣本土價值的保衛戰，很遺憾！台中第二選區的選民也許是沒有意識到這場罷免選舉的重要性，這場戰役輸掉了。

「我想給3Qi.tw 陳柏惟一段勉勵的話」，矢板明夫表示，1998年政績斐然的台北市長陳水扁競選連任失敗，但是兩年後他當選了總統；陳柏惟也一樣，已經成為了悲劇的英雄，「下次遇到他，我會鼓勵他出來參選台中市長，保衛台灣本土價值，奮鬥不息！」

▲立委陳柏惟罷免案通過，陳柏惟與支持者合照留念。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳柏惟與支持者合照留念。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委陳柏惟罷免案通過，陳柏惟與支持者合照留念。（圖／記者林敬旻攝）

矢板明夫指出，同時他預料，台灣安全保障的最後一道防線，將會出現一個巨大的破口，台灣安全保障其實有三條防線的觀點，第一條防線在北京，只有中國實現了言論自由和民主選舉，台灣才能夠真正安全，所以台灣人民應該更加積極地幫助推動中國的民主化。

矢板明夫說，第二條防線在台灣海峽，現在不僅有國軍在枕戈待旦，還有美國、加拿大、英國的軍艦來支援，一旦台海有衝突，日本也絕不會坐視不管；而第三條防線也是最後一道防線，是在台灣內部如何防止中國的滲透，如何保衛台灣的本土價值，對台灣非常重要。

矢板明夫認為，這場罷免投票就是一場台灣本土價值的保衛戰的指標意義，或許陳柏惟有這樣那樣的缺點，很多地方做的也不夠好，但他在國會的出席率是百分之百，不可否認是一個認真做事的立委。

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳柏惟鞠躬向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

「我想不出在疫情剛剛趨緩、百廢待興的時候，罷免一個小黨的認真做事的立委，對改善台灣的民生、對提高台灣的國際地位、對台灣的進步有任何幫助。」矢板明夫表示，反而會助長人民內部的對立，製造仇恨、分化社會。

矢板明夫提醒，如果熟悉中共對台滲透分化伎倆的話，就不難看出對陳柏惟一連串的惡毒攻擊，絕不是針對他個人，而是來自中國霸權對台灣本土價值的攻擊，「依據我的觀察，下一個戰場將轉移到台北萬華，台灣已經沒有本錢再輸了。天佑台灣！」

陳柏惟罷免案，以超過5成2的超高投票率，以罷免方票數7萬7899票，超越反罷免方7萬3433票通過。陳深夜在臉書發文表示，無論是支持或反對者，他都要說聲謝謝，因為投票是行使公民權利，都讓台灣民主更深化，而且無論他是什麼身分，都會繼續為台灣打拼，「投票已經結束，無論立場為何，希望一起進行社會縫合」。

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