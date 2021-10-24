陳柏惟遭罷免　台中立委欣慰：終結仇恨政治

▲江啟臣與刪Q團隊掃街，呼籲選民10/23出來投票。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者徐政璿／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案落幕，同意罷免票達7.7萬，陳柏惟確定遭到罷免。對此，國民黨台中立委江啟臣表示，這意味著「終結仇恨政治，回歸人民作主」。

根據中選會統計，第10屆立法委員（臺中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4,976人，投票人數為15萬2,567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1,332票，其中同意罷免票數為7萬7,899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3,433票，佔48.52％，無效票為1,235票。

針對罷免結果，江啟臣表示，10月23日是台中鄉親向搞霸凌歧視、製造對立、肆意妄為的不適任民代，勇敢說不的日子，這是台中人的勝利，是中二選區選民的勝利，更是中道理性、溫和政治的勝利，台中鄉親用選票告訴陳柏惟、民進黨，人民不要一位只會護航執政黨的民代。

江啟臣指出，這場罷免，由人民發起，也在人民的選擇之下落幕。在過程裡，不同意見者可以有立場上的不同，但隨著結果出爐，各方都應該尊重台中第二選區選民的意志，這是台中鄉親的公民意志展現，是民主政治最神聖的權利。

江啟臣說，深深期盼在這場罷免結束之後，隨著撕裂族群、煽動仇恨的不適任民代去職，近年來愈加分裂的社會可以走上癒合之路，這才是這場罷免的初衷。

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