台中第一鬼樓要辦「末日派對」！消防安檢不合格挨轟　業者回應了

▲台中第一鬼樓千越辦「末日派對」遭轟，業者回應了。（圖／市議員黃健豪提供）



記者游瓊華／台中報導

城中城一把無情火燒出老舊危樓問題！位在台中中區，被網友稱為台中第一鬼樓的千越大樓卻在此刻傳出有業者要在11月舉辦3天售票演唱會，找來嘻哈歌手以及藝術家表演。市府怒轟消防安檢未過不可能辦，對此業者稍早接受訪問表示，活動僅是藝術交流，並非夜店等活動，至於安檢部分則配合市府規定，但是否停辦或退票則未多作回應。

這場名為「2021千越大樓末日派對」表定11月12日到14日舉辦，業者找來20多組藝術家及嘻哈歌手表演並開放售票，據業者貼文指稱開放售票不到一天門票就全部售完。

主辦單位似乎不知道活動違法、頻頻喊冤，表示只是單純交流活動、且人數並未超過防疫人流上限，「人數也僅有200人左右，以為無須申請」，也不知道該向誰申請。媒體問到消防安檢未過、不得舉辦活動，是否延後活動或退票，對此業者則未多說明，僅強調會配合市府規定。

消防局表示，千越大樓消防安檢7年內稽查了28次，開罰超過154萬元，因未改善，市府公告千越大樓停業至10月31日，停業期間未完成改善，消防局將再依消防法連續處罰，並接續前次停業時間持續予以停業處分。



消防局強調，停業期間依法不可有任何營業行為，該演唱會活動臉書公告訊息時間為10月6日及7日，預告11月中旬將於千越大樓舉辦演唱會；若該大樓未完成改善，於公告停業期間及範圍內辦理活動，將依行政執行法裁處5000元以上30萬元以下怠金，仍不改善者將處以斷水斷電。