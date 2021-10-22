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菸害防制法納管新興菸品　陳時中：現在是的立法的好時機

▲電子煙。（圖／ETtoday資料照）

▲電子煙。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國健署調查發現，我國2019年青少年電子煙使用率10年來增加逾50％，加熱菸方面也有1.6萬青少年使用，但面對這類新興菸品，《菸害防制法》卻14年未修。民進黨立委黃秀芳21日質詢衛福部長陳時中時，表示希望《菸害防制法》修法草案能納入新興菸品管制，而陳時中也回應，現在是的立法的好時機。

黃秀芳21日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢陳時中時表示，衛福部應該把《菸害防制法》修法草案送到行政院裡了，目前進度如何？台灣吸菸率逐年下降，在二手煙方面，室內外禁菸場所中二手煙暴露從2006年31.3％到2016年下降至6.5％；但室外非禁菸場所二手菸暴露則是從29％上升到50％。另外，任意丟棄菸蒂的問題也是非常大，這次《菸害防制法》修法對於，第一、年齡限制；第二、新興菸品管制；第三、菸蒂等三部分怎麼處理？

黃秀芳繼續說，除設禁菸區外，是否增設吸菸區或熄菸桶 ，透過這樣的方式，讓不想吸到二手菸的人比較不會吸到；另一個思考方式是，這樣的做法，會不會比較積極降低二手菸？

陳時中回應，室外暴露在二手菸部分升高是因為那時規定室內禁菸，所以在室外抽菸的人就多。我國整體戒菸政策跟日本比較，我們以前是管私不管公，就是私場域不能抽菸，但不管公共場域，而日本則為管公不管私，就是管制公場域，但私場域交給相關管理者去管，這兩個各有優劣，也不斷評估哪一個有效。

▲室外非禁菸場所二手菸暴露率10年間從29％上升到50％。（圖／翻攝自國會頻道直播）

▲室外非禁菸場所二手菸暴露率10年間從29％上升到50％。（圖／翻攝自國會頻道直播）

對於增設熄菸桶部分，陳時中指出，日本以前管公的時候，基本上是自己要帶熄菸包，而不設太多熄菸桶是因為會讓癮君子聚集，日本反而是希望能分散，所以規定隨身戴熄菸包，且走路不能吸菸。目前台灣走向公、私都管。

接著，黃秀芳表示希望《菸害防制法》能管制新興菸品，並說，現在不能賣電子煙，但為什麼還可看到一般店家販售電子煙，這很奇怪；變成說，你無法管也無法可管，就是一個模糊地帶，希望這部分，請衛福部要加快修法。

陳時中指出，自從世界衛生組織菸草控制框架公約（FCTC）已經把加熱菸列入菸品，但電子煙不是，其實這已經明確了，現在是的立法的好時機，把它納入管理，目前用《地方自治法》來管理電子煙，力道稍嫌弱一點。

黃秀芳納悶，這很奇怪，中央沒有法可以管，卻用《地方自治法》管，很怪。陳時中則說，這是立法時要溝通協調的。

董氏基金會日前指出，電子煙、加熱菸等新型式菸品充斥在年輕人喜歡的社群媒體Facebook、IG、Dcard等，並著重整個設計、造型、包裝都精品化，電子煙做的就像孩子的隨身碟、原子筆、橡皮擦等，加上目前沒有傳統紙菸的菸嚴重臭味，還有上萬種的果香花香口味。

面對《菸害防制法》14年未修，「台灣拒菸聯盟」積極尋求立法院所有黨團的接見、支持與提案菸害防制修法。醫師公會、家庭醫學會、兒科醫學會、醫界菸害防制聯盟、戒菸衛教學會等醫界也聯手疾呼「新型菸品絕對不是減害的菸品!」，若開放加熱菸不僅成人無法達到「完全轉換」，還讓年輕人使用率上升，甚至讓更多的人成為紙菸及加熱菸，還有電子煙的雙重或多重使用者。

另外，陽光基金會日前在拜會時代力量黨團副總召兼書記長陳椒華表示，跨國菸草公司已合作推出「加熱菸＋電子煙」混合式的新型菸品，號稱「多功能的加熱菸」，產品琳琅滿目，一方面吸引年輕人，讓年輕人輕忽其危害，政府一旦開放電子煙及加熱菸，後果難以想像，戕害年輕的族群。

陳椒華也表示，支持「台灣拒菸聯盟」為防範未然，明文禁止所有新型菸品的訴求，將與黨團其他委員研議提出時代力量版的法案，同時督促行政院速送政院版草案進立法院審查。

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