金門道路工程「疑挖到貝塚遺址」！文化局要求停工、請專家鑑定

記者林名揚／金門報導

金門縣工務處正在環島北路三段執行拓寬工程，然而，21日卻有民眾發現排水溝旁的土層有貝殼及瓦陶片，疑為貝塚遺址。金門縣文化局獲報後趕赴現場後，立即要求施工單位停工，並邀請專家學者到場會勘是否文化層，再另行處理。

▲金門道路工程疑似挖到貝塚遺址。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣文化局表示，21日中午接獲民眾告知，本縣工務處執行環島北路三段拓寬工程路段，發現疑似貝塚遺址，局長許正芳會同本縣文資專業防護服務中心主持人曾逸仁教授、工務處及尚燁營造等人員前往現場了解，發現在地層一米內有貝殼、瓦陶片。

曾逸仁表示，目前已由金門縣文化局及國立金門大學團隊進行現場勘查、記錄，並依《文化資產保存法》第57條第二項規定，請工程單位暫停施工，且保持現場並商討後續處理方式。再依《文化資產保存法》第57條及《文化資產保存法施行細則》第27條規定，應就發見之疑似考古遺址進行調查，並邀請考古學者專家、學術或專業機構進行會勘或專案研究評估。

據悉，金門過去曾發現貝塚遺址，像是金龜山遺址、復國墩遺址，而中研院又針對浦邊遺址鄰近區域及金門島上其他與浦邊、金龜山、復國墩等遺址地形與自然環境相近似的地區，包括九女山、雞鳴山、東店、峰上、田埔、后豐港、塔山等地進行研究。

對此，局長許正芳也表示，文化局對此類遺址十分重視，會邀請學者專家慎重會勘，並依文資法做審慎後續處理。