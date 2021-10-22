3人行半夜參拜連偷6宮廟　自製「取款條」曝光

▲台南市警白河分局，破獲以曾姓男子為首的宮廟竊盜集團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

72歲曾姓男子，夥同60歲鍾姓及38歲吳姓男子共組宮廟竊盜集團，利用宮廟深夜無人看管之際，由曾嫌駕車搭載鍾、吳等2嫌，曾嫌挑選犯案宮廟，再由鍾、吳2嫌佯裝香客進入察看，並以自製之鈔票黏貼板伸入香油箱內竊取香油錢得逞，犯案足跡遍及台南、高雄、屏東等各廟宇，白河分局循線遠征屏東將嫌查緝到案。

白河分局警方指出，今年6月起，曾嫌3人分別至台南東山區、白河山區廟宇行竊，經廟方人員發現遭竊報警處理，白河警分局員警鍥而不捨追查，於10月19日持台南地檢署核發之拘票將曾等3嫌查獲到案。

警方調查，曾姓、鍾姓及吳姓竊嫌為朋友關係，平時好逸惡勞，不事生產，夜晚變身宮廟大盜，竟將腦筋動到神明身上，以曾姓竊嫌為首之竊盜集團，由曾嫌從屏東地區駕駛其名下自小客車沿途北上，專挑山區偏遠之廟宇，趁深夜宮廟無人看顧，假意參拜，曾嫌在外把風，由吳嫌及鍾姓竊嫌分持自製之鈔票黏貼板伸入香油箱內竊取香油錢多次得逞，犯案過程已被宮廟內監視器攝錄。

白河警方鍥而不捨循線追查，逐一抽絲剝繭，沿行經路線一一查訪調查，並利用大數據分析，鎖定曾等3嫌涉有重嫌。警方前往屏東等地查獲3嫌到案，當場查獲犯案工具等證物，初步調查至少涉案6起，所得2萬多元贓款朋分花用，3人平日都在屏東內埔鄉活動，全案經警方調查後依涉嫌加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

白河警分局長陳明宏表示，轄內名勝古蹟、廟宇林立，各宮廟平日香火鼎盛，然而部分廟宇之防竊措施及設備較顯不足，應加強監控設備，以免成為竊嫌覬覦的對象。呼籲民眾若有發現可疑人、車應多加留意，立即撥打110報案；此外警方也會加強各廟宇之夜間巡守密度，防止案件再發生。另外警方研判曾等3嫌在他轄可能尚涉有其他刑案，也呼籲各廟宇如有發生類似香油錢竊盜案件，可與白河分局偵查隊聯繫06-6852080。