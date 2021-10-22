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人民幣對美元在、離岸雙破6.4　陸外匯局：市場力量推動正常表現

▲▼人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲人民幣對美元在、離岸匯率雙升破6.4。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

人民幣對美元在岸、離岸價雙升破6.4，其中，在岸人民幣19日16:30收盤價報6.3998，23:30夜盤收報6.382，截至20日0時，美元對離岸人民幣觸及6.3745。對此，大陸國家外匯管理局副局長、發言人王春英表示，這是市場力量推動的正常表現，「今年以來人民幣匯率有升有貶，雙向波動，總體保持穩定。」

▲大陸國家外匯管理局副局長、發言人王春英。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸國家外匯管理局副局長、發言人王春英。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，從10月20日以來的市場表現，人民幣匯率基本保持在窄幅的波動，未來人民幣匯率還是取決於國內外的經濟形勢、國際收支狀況和國際外匯市場的變化，「匯率是不會持續的升值，也不會持續的貶值，應該會繼續在合理均衡區間上保持基本穩定。」

 對於人民幣對美元匯率升破6.4，王春英指出，第一個方面，美元指數回落是主要觸發因素，目前市場已經逐步消化了美聯儲的縮表消息，再加上其他的主要發達經濟體也有加息預期，也都在升溫，所以美元匯率暫時缺乏了上漲的動力。

第二個方面，9月份貨物貿易的順差仍然是比較高，國慶假期之後，集中收結匯的現象比較明顯，市場的外匯供給相對充裕一些，升破6.4是市場力量推動的正常表現。

▲▼人民幣。（圖／CFP）

▲大陸整體外貿形勢看好成為人民幣匯率走高的因素之一。（圖／CFP）

中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲則認為，人民幣升值也可能存在游資與熱錢在新興市場中轉場的因素影響，「游資與熱錢想通過人民幣的升貶值套利，這其中既有匯差因素也有利差因素，中國在利差方面具有優勢，此外，中國的經濟基本面在新興市場中較好，這在匯率上反映為新興市場的主要貨幣基本都在貶值，而人民幣偏升值較明顯。」

據了解，大陸整體外貿形勢看好也被認為是人民幣匯率走高的另一重要因素。中國人民大學國際貨幣研究所所長助理、研究員曲強表示，中國在防疫物資出口等方面表現出強勁的增長勢頭，再加上國際資本不斷進入中國市場，使得中國在出口競爭力方面保持優勢，「外貿增長是構成人民幣升值基本面的因素之一。」

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