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15歲男學生惹怒老師遭動私刑　顱內出血、頭骨折「校瞞6天才送醫」

大陸河北15歲男學生在校遭到老師毆打到顱內出血。（圖／翻攝自陸網）

▲大陸河北15歲男學生在校遭到老師毆打到顱內出血。（圖／翻攝自陸網）

圖文／CTWANT

大陸河北省張家口一名15歲男學生今年9月份考上專科學校，沒想到才剛開學沒多久，他就遭到班主任毆打，造成顱內出血、耳膜穿孔和手掌骨折等，身上多處也有許多大片瘀青，令其母相當氣憤。

綜合陸媒報導，家住河北省張家口市的男學生，9月錄取石家莊柯棣華醫學中等專業學校，沒想到開學才過2天，學校安排新生前往石家莊某軍訓基地進行入學軍訓，當時學生在操場等待分配房間時被雨淋濕，男學生為此在與朋友抱怨時辱罵了老師，還不小心將語音訊息傳到班級群組，惹怒張姓班主任與其丈夫、範姓男老師。

根據男學生母親指稱，班主任與其丈夫相當不滿兒子作為，並將其叫到教師宿舍中，接著毆打他將近50分鐘，不僅對他拳打腳踢，還手持拖把棍不斷猛力敲打男學生頭部；更讓母親痛心的是，施暴當時張姓班主任也在場，卻未阻止施暴的丈夫，只是冷言提醒「別打死了」。

軍訓基地的監視器畫面，紀錄男同學遭老師威脅（後）。（圖／翻攝自陸網）

▲軍訓基地的監視器畫面，紀錄男同學遭老師威脅（後）。（圖／翻攝自陸網）

事發後男學生明確向老師表達自己身體不適，卻被要求繼續參加軍訓，班主任也未將此事告知家長或將學生送醫治療，並沒收所有學生手機，直到9月10日軍訓結束之後，男學生終於拿到自己的手機，母親這才知道寶貝兒子在校被老師狠揍。

男學生母親回憶，當他接到兒子電話時，嚇得腿都軟了，沒想到與丈夫衝到學校要接小孩送醫時，竟遭到保安阻撓，直到夫妻倆報警後，才得以成功接兒子離開。男學生送醫後被診斷出右額硬膜外血腫、右額腦挫裂傷、右額骨骨折、左耳骨膜穿孔、左手指骨折、全身多處瘀青等，為了清除顱內血塊，還必須進行開顱手術，但顱內血腫已經造成周圍腦組織嚴重壓迫，神經已受不可逆之傷害。

男學生腿部有大片瘀青。（圖／翻攝自陸網）

▲男學生腿部有大片瘀青。（圖／翻攝自陸網）

報導指出，犯案的2名老師目前已經被學校戰時停職，全案也交由警方調查，不過動手施暴的範姓男老師雖坦承自己曾毆打男學生，卻稱自己僅打胳膊和腿部，沒有毆打學生的頭部，甚至辯稱「可能是因為當時他主動跪下給我認錯，然後不斷用勁磕頭，才導致頭部受傷的」，不過受害男學生反駁「如果是我自己磕頭，怎麼可能骨折，那我得用多大勁啊？」

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