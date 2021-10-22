輕鬆養成筊白筍美腿！藝人愛雅睡覺也穿「它」

【企劃特輯】

石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」在今年爆紅，其中林美秀、吳淡如雙代言的塑崩褲從六月開賣至今銷售突破十萬條；三立八點檔連續劇「天之驕女」，吳淡如客串演出也穿著「PP石墨烯塑崩褲」，就連藝人愛雅(張艾亞)近日也在臉書上發文入手PP石墨烯塑崩褲，證明石墨烯塑崩褲擁有超強吸粉力！為了發揮塑崩褲提高運動效能、提升新陳代謝的特殊功能，業者請潘若迪老師特地編排了一首「塑崩跳」舞蹈，不少網紅藝人都在社群媒體上分享，成為網路瘋傳的瘦身舞影片。大批粉絲敲碗希望推出其他顏色的塑崩褲，廠商也回應消費者需求，推出限量版的「星空灰」石墨烯懶人塑崩褲，消息一發布，首賣日官網就出現大當機，一度癱瘓兩小時，可見石墨烯塑崩褲已經襲擊全台！

運動代謝或是日常穿搭必備單品 藝人愛雅睡覺也穿「PP石墨烯塑崩褲」

愛雅表示：「一直以來我的穿搭原則就是舒適自在且自信，但是時髦度還是要照顧到，而且歐美隨性的風格也流行很久，運動褲是衣櫃裡不可以少的單品；前陣子被身邊所有人燒到「PP石墨烯塑崩褲」，原因就是強大的塑崩織法所以不分SIZE，從22腰穿到46腰都可以穿，而且有修飾的腿部、臀部的效果，新出的加壓小腿「星空灰」，對於一天腫脹的小腿來說是一大福音，所以我連睡覺都穿著，因為石墨烯有遠紅外線光波升溫可增加代謝、腿部不痠麻，還能促進循環更好入睡，腳也不會抽筋，不用特別花時間抬腿消水腫；運動時穿，更有事半功倍的感覺，有很好的支撐力跟包覆加壓設計能夠穩定肌肉關節，在運動的時候，更可以讓運動中的肌肉關節不容易受傷，達到運動的效果並且減少運動傷害，之前海軍藍被搶購一空，這次星空灰立馬搶到，現在一週七天想天天穿，透氣舒適又百搭，「PP石墨烯塑崩褲」無論是運動代謝或是日常穿搭都是必備單品！」

▲愛雅向粉絲分享她穿「PP石墨烯塑崩褲」的穿搭，舒適自在且自信。

石墨烯第一品牌「PP波瑟楓妮」 特殊的「塑崩織法」不分尺碼通通都穿得下

業者表示，產品的根本是「品質」，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，將諾貝爾獎背書的石墨烯材料導入紡織布料中，透過它釋放出高能量的遠紅外線波，與人體的分子產生共振，增加循環，讓身體處在良好的循環狀態，窈窕、保養兼顧，強大的功效在運動表現也更加優越，效果大受消費者肯定，還一路熱銷到全球。在設計時也希望女性朋友不用再為了害怕穿不下、挑選尺寸上而煩惱，引用價值千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」，讓塑崩褲不分尺碼、不論是22腰或46腰通通都穿得下，所以只有一個尺寸的才是正宗「PP石墨烯塑崩褲」。

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」，讓石墨烯塑崩褲不論是22腰或46腰通通都穿得下。

▲MIT製造「石墨烯塑崩褲」還熱銷到全球。

星空灰限量色上市、穿搭更豐富 再抽萬元現金

之前塑崩褲只推出黑色版，後來推出限量「海軍藍」許多消費者搶不到，現在順應消費者需求，業者正式推出最多人敲碗指定的「星空灰」色，讓穿搭更多元豐富；配合新色上市，業者還推出萬元現金抽獎活動，只要憑防偽雷射標籤上「PP醫療級石墨烯」粉專登錄，就可以抽萬元獎金。

因為活動跟購買的人數實在太多,這次搶不到的民眾,可以持續關注PP醫療級石墨烯」粉專業者透漏後續會推出更多限量版的顏色跟更多好康的活動，官網特別祭出優惠貨到付款也可使用五倍券！

林美秀＆吳淡如合體雙代言

全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網星空灰限定組：https://ppweb.tw/aj72Z

●生活市集優惠組：https://chshop.work/5tlW6

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●廣播通路請洽：全國聯播網-洪福村俱樂部

●LINE 官方帳號：@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/ai_meprRfCU